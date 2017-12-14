CHP'li Aytuğ Atıcı, Meclis Başkanı'na makam odasını neden yenilendiğini sordu

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, Meclis Başkanı İsmail Kahraman\'a makam odasının yıpranmadığı halde neden mobilya, halı, perde ve avizlerinin değiştirilip, tavana kalem işi süsleme yapıldığını sordu.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Meclis Başkanlığı tarafından hazırlanarak dağıtılan 336 sayfalık \'26\'ncı Yasama Dönemi- Çalışma Raporu\' kitabında TBMM içinde yapılan tadilat çalışmaları hakkında fotoğraflı bilgilere yer verildiğini belirtti. Atıcı, kitabın 212\'nci sayfasında ise TBMM Başkanı\'nın makamının tadilat öncesi ve sonrası fotoğraflarının paylaşıldığını kaydederek, yapılan değişikliğin \"Yıpranan mobilyalar, halı, perde ve avizeler yenilenmiştir. Tavana kalem işi süsleme yapılmıştır\" şekilnde anlatıldığını belirttti. Makam odasının yeni halinin yıllardır kullanılan sade halinden şatafatlı ve kral dairlerini andıran bir görüntüye kavuştuğunu vurgulayan Atıcı, Meclis Başkanı İsmail Kahraman\'ın cevaplaması için verdiği önergede şu soruları sordu:

\"TBMM Başkanı\'nın makam odasındaki eşyalar yıpranmadığı halde tavan ve duvarlar yıkılıp dökülmediği halde neden yenilenmeye ihtiyaç duyulmuştur?

TBMM Başkanının makam odasının yenilenmiş halinde görülen koltuk takımı, döşeme ve süsleme biçimleri saray odalarını çağrıştırmaktadır. Makam odasının yenileme işlemleri için milletimizin ne kadar parası harcanmıştır?

Asgari ücretin 1404 ve açlık sınırının altında olduğu ülkemizde, milletin meclisinde yapılan bu tür harcamalar yakışık alıyor mu?\"

