T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Aykut Erdoğdu adaylığını açıkladı

Aykut Erdoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olacağını açıkladı

07 Nisan 2018 04:07

CHP'de 2019 yerel seçimlerine bir yıldan az süre kala belediye başkan aday adaylarının konuşulduğu kulisler hareketlendi. CHP’nin büyük önem verdiği illerin başında gelen İstanbul’da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası’na konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İstanbul’a aday adayı olacağını söyledi.

CHP'de İstanbul için adaylığını ilk açıklayan isim Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi olmuştu.

Çalışmalara şimdiden başlayan Hamzaçebi, özellikle hafta sonlarını İstanbul'un ilçelerinde seçmenle geçiriyor.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı her zaman hayalim" diyen eski il başkanı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de güçlü aday adayları arasında yer alıyor.

CHP'de İstanbul için adı geçen bir diğer isim ise Grup Başkanvekili Engin Altay.

"İstanbul'a kanal değil, Tanal lazım"

Partide bu isimler konuşulurken sürpriz bir gelişme daha oldu ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da aday olduğunu açıkladı. Tanal, "İstanbul'a kanal değil, Tanal lazım" diyerek sahaya indi ve büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylığını ilan etti.

CHP'de İstanbul için İlhan Kesici'nin de adı geçiyor.

Geçtiğimiz seçimlerde büyükşehire aday gösterilen Mustafa Sarıgül'ün ise yeniden Şişli'yi istediği belirtiliyor.

 

ETİKETLER

aykut erdoğduchpistanbulibbbüyükşehir belediyesiadaylarmahmut tanalakif hamzaçebiGürsel Tekinengin altay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24