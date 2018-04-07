CHP'li Aykut Erdoğdu adaylığını açıkladı

CHP'de 2019 yerel seçimlerine bir yıldan az süre kala belediye başkan aday adaylarının konuşulduğu kulisler hareketlendi. CHP’nin büyük önem verdiği illerin başında gelen İstanbul’da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası’na konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İstanbul’a aday adayı olacağını söyledi.

CHP'de İstanbul için adaylığını ilk açıklayan isim Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi olmuştu.

Çalışmalara şimdiden başlayan Hamzaçebi, özellikle hafta sonlarını İstanbul'un ilçelerinde seçmenle geçiriyor.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı her zaman hayalim" diyen eski il başkanı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de güçlü aday adayları arasında yer alıyor.

CHP'de İstanbul için adı geçen bir diğer isim ise Grup Başkanvekili Engin Altay.

"İstanbul'a kanal değil, Tanal lazım"

Partide bu isimler konuşulurken sürpriz bir gelişme daha oldu ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da aday olduğunu açıkladı. Tanal, "İstanbul'a kanal değil, Tanal lazım" diyerek sahaya indi ve büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylığını ilan etti.

CHP'de İstanbul için İlhan Kesici'nin de adı geçiyor.

Geçtiğimiz seçimlerde büyükşehire aday gösterilen Mustafa Sarıgül'ün ise yeniden Şişli'yi istediği belirtiliyor.