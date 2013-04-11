CHP'li Aygün'den Bakan Avcı'ya: Cennetin anahtarı bakanlığınıza mı verildi?

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmit Müftülüğü ve Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliği ile Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde, tüm ortaokullarda dağıtılan “Cennet İçin İmam hatiplere gelin” çağrısının yer aldığı kitapçığı Meclis gündemine taşıdı. AKP’nin 4+4+4 eğitim sistemiyle okullarda gerici uygulamaların artarak devam ettiğine dikkat çeken Aygün, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya, "Cennetin anahtarı bakanlığınıza mı verildi” diye sordu.

Ailelere ayetle tehdit

Aygün, bakan Avcı’ya yanıtlamış istemiyle verdiği soru önerge gerekçesinde, ailelere Kuran’dan ayet konularak tehdit edildiğini de yer verdi. Milli Eğitim Bakanı Avcı’ya 17 soru yönlendiren Aygün’ün gerekçesindeki değerlendirmeleri şöyle:

Cennet için çocuklar imam hatip’e

AKP’nin 4+4+4 eğitim sistemini uygulamaya koymasının ardından okullardaki gerici uygulamalar artarak sürmektedir. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmit Müftülüğü ve Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliği ile Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde, tüm ortaokullarda “cennet için imam hatiplere gelin” çağrısı dağıtılmaktadır. İzmit’te İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle tüm 4.sınıf ve ortaokul 8.sınıf öğrencileri arasında “21 Ayet-20 Hadis Ezberleme Yarışması” yapılmaktadır.

“Kitapçığın “Neden İmam-Hatip Liseleri’ni tercih etmeliyiz” başlıklı bölümünde çocukların cennet için imam hatip liselerine gönderilmesi çağrısı yer alması ise çok ilginçtir. Bu vaatlerini neye dayanarak yaptıkları ve nasıl yerine getirecekleri ise bir o kadar ilginçtir.

Başbakan, Diyanet İşleri Başkanı ve Kocaeli Belediye Başkanı

Velilere, çocuklarınızın hedefinin cennet olmasını istiyorsanız imam hatipleri seçin çağrısı yapılmaktadır. Kitapçıkta yer alan ‘Bu Okullar Güzel İnsanlar Yetiştirdi’ bölümünde; başbakan, diyanet işleri başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanına yer verilmesi de dikkat çekmektedir.

Din derslerin kalma yok müjdesi

Kitapçık boyunca ailelere, öğrencilere, imam hatip okullarını seçmeleri için çağrı yapılırken, aksi durum için tehditten de geri durulmamıştır. Anneler Babalar Dikkat! vurgusunun altında, uyarılara uymayan için ayetli bir tehdit bulunuyor: “Ey Müminler! Yakıtı İnsanlar ve Taşlar Olan Cehennem Ateşinden Kendinizi ve Ailenizi Koruyunuz…(Tahrim Suresi-6.Ayet)

Karma eğitimin kötülendiği bölümde ise öğrencilerin imam hatip okullarına gönderilmesi istenirken, bilim dışı iddialara yer verilmiştir. Kitapçık adeta baştan sona skandallarla doluyken, kitapçıkta din derslerinde kalma olmadığı müjde olarak öğrenci ve velilere bildirilmektedir.

Aygün’ün bakan Avcı’ya yönelttiği sorular şöyle:

‘Kitapçık, bakanlık projesi mi’?

-İzmit’te kaç farklı okulda bu kitapçıktan dağıtılmıştır? Kitapçıkları kim basmıştır?

-İzmit dışında başka hangi illerde bu vb. kitapçıklar dağıtılmıştır?

-Kitapçıkları kimler dağıtmıştır? Görevleri nedir?

-Kitapçıkların dağıtılması yönünde izin başvurusu yapılmış mıdır? Yapılmışsa resmi izni kim vermiştir?

-Bu Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir projesi midir? Bu konuda bakanlığınızın teşvik, destek ve organizasyonu var mıdır?

-Okullarda bu tarz kitapçıkların dağıtılmasını doğru buluyor musunuz?

-Yeni Eğitim Sistemi sonrası kaç İmam Hatip Okulu açılmıştır? Kaç öğrenci kayıt yaptırmıştır?

‘Kaç öğrenci ‘hadis Ezberleme Yarışması’na başvurdu?

-4. ve 8.sınıf öğrencileri arasında “21 Ayet-20 Hadis Ezberleme Yarışması”nı kim düzenlemektedir? Kaç öğrenci başvuru yapmıştır? Bakanlığınız veya bakanlığınıza bağlı müdürlüklerin böyle bir çalışması var mıdır? Var ise hangi illerde?

-Çocukların cennet için İmam Hatip Liselerine gönderilmesi çağrısı neye dayandırılarak yapılmaktadır? Bu tür yönlendirmelerin yapıldığı kitapçıkların okullarda dağıtılmasına neden izin verilmektedir?

-Diyanet ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışmaları var mıdır? Var ise bu çalışmalar hangileridir?

-Kitapçıkta yer alan ‘Bu Okullar Güzel İnsanlar Yetiştirdi’ bölümünde yer alan isimler nelere göre seçilmiştir? Diğer mezunlara bir haksızlık yapılmamış mıdır?

‘Ailelere tehdidi doğru buluyor musunuz’?

-Kitapçık boyunca ailelere, öğrencilere, İmam Hatip Okullarını seçmeleri için çağrı yapılırken, aksi durum için ise tehditlerin yer aldığı kitapçıkta aileler üzerinde baskı oluşturulmasını doğru buluyor musunuz?

-Kitapçıkta yer alan bir bölümde “Allah sevdiği kimseleri bu okullara göndermiştir. Benim dinimi öğrensinler ve kullarıma öğretsinler diye sevdiği kimseleri bu okullara göndermiştir “ cümleleri yer almıştır. İlk İmam Hatip Okulu kaç yılında nerede açılmıştır?

-“Çocuğunuza iyi bir gelecek için; 5.ve 9.sınıflarda: Kur’an-ı Kerim, HZ Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini seçmeli dersler olarak seçin” ifadelerinin bulunduğu bölümde bu derslerden sınıfta kalmanın olmadığı belirtilmektedir. Bu iddianın gerçekliği var mıdır? 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılının birinci döneminde bu dersleri kaç öğrenci almıştır? Kaçı başarılı kaçı başarısız olmuştur?

‘Cennetin anahtarı bakanlığa mı verildi’?

-Yeni eğitim sistemi ile beraber yeni getirilen seçmeli derslerden en çok hangisi seçilmiştir? Kaç kişi bu dersleri almamak için başvuru yapmıştır?

-Milli Eğitim Bakanlığı’nın Karma Eğitim ile ilgili bir çalışması var mıdır?

-Cennetin anahtarı bakanlığınıza mı verilmiştir?