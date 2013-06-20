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Politika

CHP’li Aygün'den Brezilya ve Kore'ye: Türkiye'ye gaz satışını durdurun

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Kore ve Brezilya Büyükelçilerine mektup yazarak Türkiye'ye biber gazı satılmaması çağrısında bulundu

20 Haziran 2013 20:04

Hülya Karabağlı/ Ankara

Gezi parkı protestolarında polisin biber gazı kullanımı ile ilgili harekete geçen CHP, gaz satışının durdurulması için Kore ve Brezilya’nın Ankara Başkonsolosluğuna başvurdu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, “ Türkiye’de 3 haftadan beri barışçıl gösteri yapan insanlara karşı öldürme amaçlı olarak kullanılan ve pek çok insanın yaralanmasına ve komaya girmesine, organ-uzuv kaybına yol açan gazların satışının durdurulması için Kore ve Brezilya Cumhuriyeti hükümetlerinin Ankara Başkonsolosluğu’na dilekçe ile resmi olarak başvurduk” dedi.

 

'İşlenen suçlara Hükümetiniz de ortak olacaktır'

 

Hüseyin Aygün, Kore Büyükelçisi Sangkyu Lee ile  Brezilya Büyükelçisi Antonia Luis Espinola Salgado’ya hitaben yazdığı dilekçede Gezi parkı olayları sırasında değişik türde gazların kullanıldığını belirterek, bu gazların kimyasal silahlar sınıfında olduğu ve Kimyasal Silahlar Konvansiyonu’na göre de kullanılmasının yasaklandığına işaret etti.

Aygün dilekçesinde şunları söyledi: “Buna rağmen günlerdir Türkiye’de devam eden eylemlerde milyonlarca insana bu gazlardan sıkılmıştır.  Eylemlerin ilk gününden itibaren bu gazlar nedeni ile ciddi şekilde yaralananlar, gözünü kaybedenler hatta silah olarak sıkıldığı içinde hayatını kaybedenler olmuştur.

Türkiye’ye vermiş olduğunuz gazlar, tonlarca kullanılarak göstericileri dağıtmak yerine sakatlamak, yaralamak hatta öldürmeye yönelik ‘amaç dışı’ kullanılmaktadır. 'caydırma' amacıyla kullanılması gerekirken gaz fişekleri, kurşun gibi kullanılarak insanların ölümlerine neden olmaktadır. Bu silahları Türkiye’ye vermeye devam etmeniz halinde işlenen suçlara Hükümetiniz de ortak olacaktır.

 

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