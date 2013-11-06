CHP’li Aygün’den Bozdağ’a: Kilise, Sinagog, Havra, Cemevi, fidan dikimi için 'müsait' değil mi?

Hülya Karabağlı / Ankara

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın, cami, Kur’an kursu ve mezarlıklara 10 bin 409 adet fidan dikimine ilişkin açıklamalarını Meclis gündemine taşıdı, Aygün bakan Bozdağ’a, “Ülkemiz genelinde bulunan Kilise, Sinagog, Havra, Cemevi vb. mekanların çevresi bir fidanın dikilmesine müsait değil midir” diye sordu. Aygün, “Ülkemiz genelinde bulunan Kilise, Sinagog, Havra, Cemevi ve bunun gibi yerlerde 10 bin 409 değişik cinsteki fidanların neden bir tanesinin dikilmesi sağlanamamıştır” dedi. Aygün’ün, Bekir Bozdağ’a yönelttiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

“Diyanet İşleri Başkanlığı 2014 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sunuş Konuşması” kitapçığının 56. Sayfasında “Ağaçlandırma Faaliyetleri” kapsamında: “Ülkemizdeki cami bahçeleri ile mezarlıkların ağaçlandırılması ve toplumda çevre bilincinin yerleştirilmesi amacıyla ülke genelinde çevresi müsait cami, Kur’an kursu ve mezarlık bahçelerine 2013 yılında 10.409 değişik adet değişik cinste fidan dikilmesi sağlandığını” belirttiniz.

10 bin 409 fidanın 81 ile göre dağılımı nedir?

- “2013 yılında 10.409 adet değişik cinste dikilmesi sağlanan” fidanlar “cins” midir yoksa tür veya çeşit midir?

- “Dikilmesi sağlanan 10.409 adet değişik cinsteki fidanların” Türkiye genelinde bulunan 81 ile göre dağılım oranı nedir?

- “Dikilmesi sağlanan 10.409 adet değişik cinsteki fidanların” cami, Kur’an kursu ve mezarlıklar dikkate alındığında dağılım oranı nedir?

- “10.409 adet değişik cinsteki fidanın dikimi” için DİB bütçesinden ne kadar pay ayrılmıştır?

Kilise, sinagog, Havra ve Cemevi’nin çevresi müsait değil mi?

- “Ülkemiz genelinde” bulunan Kilise, Sinagog, Havra, Cemevi vb. yerlerde “10.409 değişik cinsteki fidanların” neden bir tanesinin dikilmesi sağlanamamıştır?

- “Ülkemiz genelinde” bulunan Kilise, Sinagog, Havra, Cemevi vb. mekanların “çevresi” bir fidanın dikilmesine “müsait” değil midir?