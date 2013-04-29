CHP’li Aygün'den Adalet Bakanı'na 23 maddelik 'cezaevleri' sorusu

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e, Tekirdağ ve Sincan Cezaevi’nde, kitap sınırlaması ve diğer hak ihlallerine karşı sürdürülen açlık grevlerini sordu. “ İktidar kendisine karşı olan muhalifleri susturmak için hapishaneleri etkin bir şekilde kullanmaktadır” dedi. 23 maddelik soru önergesinde Aygün, ‘Tecrit eskiye oranla daha da bilinçli olarak devam etmektedir” dedi. Önerge gerekçesi ve sorular şöyle:

Mektup, gazete, kitap, telefon yasak, ana dil yasak

İşkence ve ağır tecrit uygulamaları, ciddi sağlık hakkı ihlalleri, ağır disiplin cezaları, iletişim ve sohbet hakkı engelleri, aile görüşü yasakları, mektup yasakları, gazete ve kitap yasakları, telefon yasakları, ortak kullanım alanlarına çıkma yasakları, hücre cezaları, anadil yasağı gibi öne çıkan ihlallerin yanı sıra cezaevlerinin aşırı doluluğu sorunların ana kaynağını oluşturmaktadır. Kısacası tecrit eskiye oranla daha da bilinçli olarak uygulanmaktadır.

‘Gardiyanların saldırısına direnmek suç sayılıyor’

Tutuklu ve hükümlüler üzerinde mimari olarak hücrelerle uygulanan tecrit, disiplin cezalarıyla artmaktadır. Disiplin yasaklarının kullanımı konusunda hapishane idarelerine sonsuz yetki verilmiştir. Amaç disiplin cezaları ile tecridi ağırlaştırmaktır. Hapishane idareleri gardiyanların saldırısına direnmeyi bile suç olarak kabul edip, mahkûmları disiplin cezalarıyla cezalandırmaktadır.

Başta Tekirdağ Cezaevi olmak üzere Sincan Cezaevi’nde açlık grevlerinin devam ettiği ve mahkûmların yasal haklarını talep ettikleri bilinmektedir. Sahip oldukları hakların uygulanması için mahkûmların açlık grevinde olması ve sağlıklarının kötüye gitmesi Türkiye’de cezaevlerinin geldiği son durumu göstermektedir.

‘Kaç mahkum açlık grevinde’?

-29.04.2013 tarihi itibari ile kaç cezaevinde açlık grevi vardır? Kaç mahkûm açlık grevindedir? Açlık grevleri kaçıncı günündedir?

-Açlık grevindeki mahkûmların talepleri nelerdir?

-Bakanlığınız döneminde kaç cezaevinde açlık grevi olmuştur?

‘Kaç mahkuma görüş, haberleşme, iletişim, disiplin cezası verildi?’

-İktidarınız döneminde kaç açlık grevi olmuştur?

-Bakanlığınız döneminde kaç siyasi mahkûm disiplin cezası almıştır? Kaçı tutuklu kaçı hükümlüdür?

-2013 yılının ilk dört ayında cezaevlerinde disiplin cezası ve görüş yasağı kaç mahkûma verilmiştir?

-2013 yılının ilk dört ayında cezaevlerinde kaç mahkûma iletişim ve haberleşme cezası verilmiştir?

-2013 yılının ilk dört ayında kaç mahkûm farklı cezaevlerine sevk edilmiştir?

-2013 yılı Nisan ayı itibari ile cezaevlerindeki kanser hastası mahkûm sayısı kaçtır? Kaçı tutuklu kaçı hükümlüdür? Kaç mahkûmun tedavisi hastanede sürdürülmektedir?

-2013 yılının ilk dört ayında cezaevindeki kaç mahkûm için doktor hastaneye sevk kararı vermiştir? Sevk ettiği kaç mahkûm hastaneye gidebilmiştir?

-Mahkûmlar neden hastanedeki tedavileri sırasında kelepçe ile muayene edilmektedir?

-Bakanlığınız döneminde işkence ve kötü muamele yapıldığına dair kaç şikâyet olmuştur? Kaç personele bu nedenle soruşturma açılmıştır? Kaçı ceza almıştır?

-Anadilde savunma ile ilgili düzenleme yapılmadan önce kaç mahkûm anadilde savunma yapmak için talepte bulunmuştur? Kaç mahkûm düzenleme sonrası anadilinde savunma yapmıştır ve tahliye olmuştur?

-Hakkında toplama kararı olmayan ve herkesin rahatlıkla ulaşabildiği süreli ve süresiz yayınlar neden cezaevlerinde yasaklanmaktadır?

‘Mahkumların kitap okumalarına neden engel olunuyor?’

-Cezaevlerinde neden kitap sayısına sınırlama getirilmiştir? Mahkûmların kitap okumasına neden engel olunmaktadır?

-Mahkûmlar neden sohbet haklarından mahrum bırakılmaktadır?

-Mahkûmların sohbet mekânında fotoğraf çektirme talepleri neden reddedilmektedir?

-Türkiye’deki kaç cezaevinde toplu yemek yeme alanı yoktur?

‘Çıplak arama’ kaldırılacak mı?

-Cezaevlerindeki çıplak arama uygulamasını kaldırmaya yönelik bir çalışmanız var mıdır? Neden insan onuru çıplak arama ile yok sayılmaktadır?

-Cezaevlerinin yönetiminden Adalet Bakanı olarak memnun musunuz?

-Türkiye’deki kaç cezaevinde kapasitesi üzerinde mahkûm vardır?

-2012 yılında cezaevlerine ziyaretine giden mahkûm yakını sayısı kaçtır? 2013 yılının ilk dört ayında ziyarete giden mahkum yakını sayısı nedir?

-2002 ile 2013 yılları arasında hükümlü ve tutuklu sayılarının yıllara göre dağılımı nedir?