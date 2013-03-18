CHP’li Aygün: Salih Fırat ile AKP arasında nelerin pazarlığı yapıldı?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, AKP’ye katılacağını açıklayan eski CHP Milletvekili Salih Fırat’a, Facebook sayfasında çok sert tepki gösterdi. Aygün, “ Salih Fırat ile AKP arasında nelerin pazarlığı yapıldı? Başta Salih Fırat'ın dürüstçe bunu açıklaması gerekir” dedi. Fırat’ın Adıyamanlı seçmenine danıştığına yönelik sözlerine de Aygün, “ Adıyaman’ın CHP’li seçmeniyle alay etmek kimsenin haddi değildir!” diye değerlendirdi. Aygün’ün, Facebook sayfasından paylaştığı değerlendirme şöyle:

“CHP Adıyaman milletvekili Salih Fırat yarın AKP'ye geçiyor; Recep Tayyip Erdoğan yarın Salih beye rozet takıyor; Salih Fırat 'Adıyaman'da seçmenimle konuştum, AKP'ye geçmemi uygun buldular' dedi, Salih Fırat ile AKP arasında nelerin pazarlığı yapıldı? Başta Salih Fırat'ın dürüstçe bunu açıklaması gerekir! Adıyaman'ın CHP'li seçmeniyle alay etmek kimsenin haddi değildir!”

CHP’den istifa eden Bağımsız Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, AKP'ye katılacağını açıklayarak şöyle demişti:

“Memlekette hem yakınlarıma hem seçmenlerime danıştım. AK Parti'ye geçeceğimin uygun olacağını söylediler. AK Parti'ye geçişimde, çözüm süreci ve Başbakan Erdoğan'ın tutumu etkili oldu. Yıllarca süren bir çatışma ortamı vardı. AK Parti, bu sorunun çözülmesi için 2009'dan başlayan ve Ocak ayında yoğunlaşan bir süreci yürütüyor. Başbakan Erdoğan'ın çözüm için gösterdiği çaba ve ardından İmralı görüşmeleri sonucu çözüme yaklaştığımızı hissettik. Bu süreçte hükümete destek olmak gerekir. Benim kararımda da bunlar etkili oldu. Kişisel bir beklentim yok. Ülke politikası adana böyle bir karar verdim. Hayırlı olsun.'' Fırat, AKP’nin yarınki gurup toplantısında partiye katılacak.