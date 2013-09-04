CHP’li Aygün: Kanlı Maraş Katliamı dava dosyasına erişim bedeli 40 milyar 512 lira

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün,”“Maraş Katliamı dava dosyasını incelemek amacıyla 13.08.2013 tarihli dilekçe ile Genel Kurmay Başkanlığı/ Kara Kuvvetler Komutanlığı’na yapmış olduğum başvuruya 29.08.2013 tarihli cevabi yazıda “dosya”, 'klasör', 'sayfa', 'kırtasiye', “banka hesap numarası” verilmesi dışında herhangi bir işlem yapılmamıştır” dedi.

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün,” Kanlı Maraş Katliamı’nda bedel ödeyenler canlarını ve yaşamlarını yitirdi. Devlet arada geçen 35 yılda ne kurban yakınlarından ne de Maraş’tan sürgün edilenlerde özür diledi. Devlet dosya erişimi için “ücret bedelini” ayrıntılı bir şekilde hesaplamaktan utanmadı” eddi. Aygün’ün yazılı açıklaması şöyle:

Türkiye tarihinin en kanlı inanç kırımı olan Maraş Katliamı hakkında bilgi edinme, araştırma yapma ve ayrıntılarını öğrenme her yurttaşın en doğal hakkıdır. Maraş Katliamı Dava Dosyasını incelemek amacıyla 13.08.2013 tarihli dilekçe ile Genel Kurmay Başkanlığı/ Kara Kuvvetler Komutanlığı’na yapmış olduğum başvuruya 29.08.2013 tarihli cevabi yazıda “dosya”, “klasör”, “sayfa”, “kırtasiye”, “banka hesap numarası” verilmesi dışında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Maraş Katliamı üzerinde damarlarında soğuk kan dolaşırcasına yapılan bu “hesap ve kırtasiye” çalışmasında “Adana Sıkıyönetim K.lığı 1. Nu.lı Askeri Mahkemesinin 1980/92 Esas 1980/520 Karar sayılı (K. Maraş Olayları)” 165 klasör, 46.577 sayfadan oluşan dava dosyası ve 1330 sayfalık mahkemenin gerekçeli kararına erişim “bedelini” 40.512 TL. 40 Kuruş olarak hesaplamıştır.

Konuyu “ücret bedeli” üzerinden ayrıntılandıracak olursak! Varsayalım ki asgari ücretle çalışan bir yurttaş Maraş Katliamı hakkında bilgi edinmek istedi ve konuyu araştırmaya soyundu! Çalışmaya başlama “bedeli” 40. 512 TL. 40 Kuruştur ve bunun için 50 aylık maaşının tamamını Genel Kurmay Başkanlığı tarafından verilen “hesap numarasına” yatırması gerekiyor.

Kanlı Maraş Katliamı’nda bedel ödeyenler canlarını ve yaşamlarını yitirdi. Devlet arada geçen 35 yılda ne kurban yakınlarından ne de Maraş’tan sürgün edilenlerde özür diledi. Devlet dosya erişimi için “ücret bedelini” ayrıntılı bir şekilde hesaplamaktan utanmadı.