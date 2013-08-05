CHP'li Aygün: Gezi'nin içine Aleviler öyle bir katıldı ki, Erdoğan'ın feleği şaştı

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Kayseri'nin Sarız İlçesi Çağşak Köyü'ndeki Cemevi açılışında Alevi milletvekillerinin büyük bölümünün "Biyolojik Alevi" olduğunu belirterek, "Sadece Alevi bir anne ve babadan doğmuşlardır, Alevilik bilinci ölüdür. Ama ben yüzde 90'ı Alevi olan bir ilin milletvekiliyim. Bu nedenle Alevi hassasiyetlerini dile getirmek görevim" dedi.

Aygün, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Gezi Parkı eylemlerini ardından, daha önce rafa kaldırdığı "Alevilik açılımını" yeniden ülke gündemine taşıdığını bildirerek, "Gezi'nin içine Aleviler öyle bir katıldı ki, Tayyip Erdoğan'ın feleği şaştı. Sonra, Alevi dosyasını yeniden açtı" dedi.

cnnturk.com'da yayımlanan habere göre, CHP milletvekilleri Hüseyin Aygün ile Durdu Özbolat, Kayseri'nin Sarız İlçesi'ne bağlı Çağşak Köyü'nde İngiltere ve Almanya'daki Alevilerin destekleri ile yapımı tamamlanan Çağşak Köyü Kültür ve Cemevi'nin açılışına katıldı. Cemevi açılışını köyün yaşlıları yaparken, etkinlikler kapsamında düzenlenen 'Demokrasi ve Barış' konulu panele gelenlere seslenen CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Fethullah Gülen cemaatinin desteği ile Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'ın "Cami-cemevi" projesini uygulamaya geçirmeye çalıştığını savunarak, bu duruma tepki gösterdi. Cami-cemevi projesiyle camilerin asıl ibadethane, cemevinin ise camilere bağlı bir renk olarak gösterilmeye çalışıldığını dile getiren Aygün, şöyle dedi:

"Mutlaka kardeşlik olmalıdır. Ama mevcut statüko; cemevlerini, camilere ekleyerek asimile etmeye çalışıyor. Yarın bu proje hayata geçirildiğinde Aleviler'e, 'Gelin, farkımız yok camide ibadet edin' denilecektir. Bu baskının yapılacağı açıktır. Bütün Aleviler bu projeyi reddetmelidir."



'Erdoğan'ın feleği şaştı'



Aleviler'in hiçbir siyasi hareketin gölgesine girmemesi gerektiğini ifade eden Aygün, Başbakan Erdoğan'ın, son Gezi Parkı eylemlerinin ardından tozlu raflara kaldırdığı 'Alevilik açılımını' yeniden ülke gündemine taşıdığını anlatırken, şunları söyledi: "Çünkü Gezi'nin içine Aleviler öyle bir katıldı ki, Tayyip Erdoğan'ın feleği şaştı. Sonra Alevi dosyasını yeniden açtı. Gezi olaylarında ölen, yaralanan, sakatlananlar, gözaltına alınanların önemli bölümü Aleviydi. Ama, bu bir Alevi isyanı olarak algılanmamalıdır. Böyle algılarsak Gezi'nin ruhuna da ters laf etmiş oluruz. Ama en önde yer alan ve 19 yaşındaki çocuklarını vahşice bir cinayete kurban veren Alevi topluluğu var."

Paneldeki konuşmasında sorulan bir soru üzerine çeşitli siyasi partilerde bulunan bazı Alevi milletvekillerine 'Biyolojik Alevi' benzetmesi de yapan Aygün, "Bunu üzülerek söylüyorum ama çoğu 'Biyolojik Alevidir.' Sadece Alevi bir anne ve babadan doğmuşlardır, Alevilik bilinci ölüdür. Ama ben yüzde 90'ı Alevi olan bir ilin milletvekiliyim. Bu nedenle Alevi hassasiyetlerini dile getirmek görevim" dedi.



'Erdoğan yapıyorsa, Kılıçdaroğlu da yapmalıdır'



Aygün, panelde kendisine yöneltilen, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neden Alevi kimliğini ön plana çıkarmıyor?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Ben etnik ya da sadece inanç kimliğiyle siyaset yapılmasına karşıyım, ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi faşist bir diktatör, imam hatiplerle yatıp, imam hatiplerle kalkıyorsa, 'En iyi nesil imam hatiplerdir, dindar, kindar nesil kuracağım' diyorsa, Kılıçdaroğlu da, Hacı Bektaş'la övünmelidir. Bunu muhakkak söylemelidir. Yani Erdoğan yapıyorsa, Kılıçdaroğlu da yapmalıdır."



'Suriye'de 'Alevileri, Kürtleri öldürmek helâldir' anonsları yapılıyor'

Konuşmasında Suriye'nin Halep şehri yakınlarında bulunan Tel Aran ve Tel Hasıl köylerinde Alevi ve Kürt sivillerin öldürüldüğünü ve El Nusra cephesinin cami megafonlarından, "Aleviler'i, Kürtler'i öldürmek ve bunun yanı sıra çocukları, kadınları size helaldir" diye insanlık dışı anonslar yapıldığını iddia eden Aygün, şöyle konuştu:

"Osmanlı'dan 500 yıl sonra değişen bir şey yok. Karşımızda yine barbar, çocuk öldüren, kalp söküp yiyen birileri var. Ama her şeye rağmen Aleviler, kimseye el açmadan ibadetlerini yapmaya devam edecekler ve barıştan yana olacaklardır. Biz hep birlikte kan dökülmesini önlemeliyiz. Savaş ve şiddet asla çözüm değil. Barışa herkes yani toplumun tüm tarafları destek olmalıdır."

Panelde konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ise Aleviliğin dünyadaki en demokrat, en özgür ve kardeşliğin ön planda tutulduğu bir inanç biçimi olduğunu dile getirerek, "Ben inanıyorum ki, Alevilik gerçek manasıyla anlatılırsa, diğer insanlar da 'keşke ben de Alevi olabilsem' diyeceklerdir. Çünkü Alevilik insan merkezli bir yaklaşımdır'' diye konuştu.

AKP iktidarının olaylara mezhepsel bakış açısı ile baktığını ve bunun yanlış olduğunu ifade eden Özbolat, şunları söyledi: " AKP iktidarı, yakınımızdaki ülkelere mezhepsel bakmaya başladı. Akıl almaz biçimde katliamlara neden olacak bir silahlanmayı gerçekleştirdi ve hedef olarak ortaya koydu. Bu nedenle bu iktidarın açılımlarının bir sonuç getireceğine inanmıyorum. Kendileri de inanmıyor. Susturmak için adı açılım olan işler yapıyorlar."