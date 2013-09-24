CHP'li Aygün, Başbakan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu

Hülya Karabağlı/ANKARA

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan avukatı Cihan Söylemez, "Recep Tayyip Erdoğan’ın müvekkile karşı sürekli yapmış olduğu sistematik hedef gösterme şeklindeki konuşmaları neticesinde, müvekkil Hüseyin Aygün hakkında dinci terör örgütü tarafından 'ölüm kararı' alınmış, sosyal medya aracılığı ile bu durum deklare edilmiştir" dendi. Suç duyurusunda, 20 Eylül tarihinde Aygün'e ölüm tehditi içeren tweet’lere yer verildi.

Aygün'ün avukatı Cihan Söylemez, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli tarihlerdeki konuşmalarında Aygün'ü hedef gösterdiğini ifade etti. Erdoğan'ın konuşmasından örnekler veren Söylemez şu örnekleri verdi: "Geçen ekim ayından itibaren anamuhalefet partisinin bazı milletvekillerinin içinde olduğu bir kirli senaryo Türkiye'de sahnelenmek isteniyor. Bir kirli el maalesef anamuhalefet partisi milletvekillerini maşa olarak kullanıp, Türkiye'de huzursuzluk çıkarmak istiyor, İbadethanelerde çirkin kışkırtmalar yapılıyor, sokaklar yangın yerine çevrilmek isteniyor. Kan akması, gençlerin zamansız hayatını kaybetmesi için her türlü tahrikler yapılıyor. Bir el, bir kirli el maalesef anamuhalefet partisi milletvekillerini maşa olarak kullanıp Türkiye'de huzursuzluk çıkarmak istiyor.”

Başbakanın 20 Eylül tarihindeki Malatya gezisi sırasında “CHP Genel Başkanı barışın ne olduğunu biliyorsa yol arkadaşı Esad’a, taş atan kendi milletvekillerine anlatsın" dediğini ifade eden Söylemez, “Bizim barışımıza, birliğimize, topraklarımıza saldıran olursa cevabını alır. Ankara’da Polisevi’ne saldırdılar. Bu tür şeylere tevessül edenler karşılığını alacak, almıyorsa bu bir aczin ifadesi olur” ifadeleri ile CHP’li vekillerin hedef gösterildiğini söyledi.

Başbakanın Hüseyin Aygün'ü de kastederek “Açık ve net konuşacağım. CHP’nin bizzat Genel Başkanı ve bazı milletvekilleri, Malatya başta olmak üzere bazı illerimizde Alevi vatandaşlarımızı tahrik etmek suretiyle bayat bir senaryoyu hayata geçirmeye çalışıyorlar. CHP Genel Başkanı barıştan bir şey anlıyorsa kaos çığırtkanlığı yapan, taş atan kendi milletvekillerine anlatsın. Şiddet olaylarının en önünde barikatlarda sandıktan umudunu kesenler sokakta umut arıyorlar" dediğini ifade eden Söylemez, Aygün'ün sistematik olarak hedef gösterildiğini söyledi.