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Politika

Aygün: AKP kendine güveniyorsa Heron görüntüleri halka açılsın

CHP'li Hüseyin Aygün, 'AKP'ye eğer kendine güveniyorsa Heron Görüntüleri üstündeki gizliliği kaldırmasını öneriyorum' dedi

29 Mart 2013 13:54

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Tunceli  Milletvekili Hüseyin Aygün, Heron görüntüleri üzerindeki gizlilik kararının kaldırılmasını istedi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme  Komisyonu’nda oy çokluğu ile kabul edilen ve Uludeleri  anneleri  bir kez daha ağlatan raporla ilgili CHP’li Aygün’de, facebook’tan yazdı. Aygün, şunları  söyledi:

Uludere'de katliamını gizleyen AKP'ye eğer kendine güveniyorsa Heron Görüntüleri üstündeki gizliliği kaldırmasını öneriyorum; Türkiye halkının görüntüleri izlemesine hak tanısın; o zaman göreceğiz 'kasıt yok' mu, var mı?

 

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