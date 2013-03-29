Aygün: AKP kendine güveniyorsa Heron görüntüleri halka açılsın

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Heron görüntüleri üzerindeki gizlilik kararının kaldırılmasını istedi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda oy çokluğu ile kabul edilen ve Uludeleri anneleri bir kez daha ağlatan raporla ilgili CHP’li Aygün’de, facebook’tan yazdı. Aygün, şunları söyledi:

Uludere'de katliamını gizleyen AKP'ye eğer kendine güveniyorsa Heron Görüntüleri üstündeki gizliliği kaldırmasını öneriyorum; Türkiye halkının görüntüleri izlemesine hak tanısın; o zaman göreceğiz 'kasıt yok' mu, var mı?