CHP'li Aydoğan: Ömrünü FETÖ ile mücadeleye vermiş olan bir adam FETÖ'cülükle suçlanıyor, ironik

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve partinin avukatlarından Turan Aydoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukatı Celal Çelik’in 5 gündür tek bir şey sorulmadan Terörle Mücadele Müdürlüğü'nde (TEM) tutulduğunu söyledi. Avukat Aydoğan, Çelik’in hukuki olarak da henüz Cumhuriyet savcısı ya da hâkim önüne çıkarılmadığı bilgisini verdi.

Dosyada gizlilik kararına da dikkat çeken Aydoğan, “Dosya ile ilgili hiçbir bilgisi yok avukatları olarak bize açılmış bir bilgi de söz konusu değil. Ne hikmetse Anadolu Ajansı ve bir gurup medya her gün bir şeyler yazıyor” ifadesini kullandı.

Aydoğan "Ömrünü FETÖ ile mücadeleye vermiş olan bir adamın FETÖ’cülükle suçlanıyor olması Celal Çelik’e de ironik, komik geliyor. Çok rahat bu anlamda" diye konuştu.

Celal Çelik’in avukatlarından Turan Aydoğan, T24’e gözaltında geçen 5 günlük süreyi değerlendirdi:

"Celal Bey'in gözaltısı geçtiğimiz hafta Cuma saat 10.30’da yapıldı, İstanbul’a gece geç saatlerde getirildi. 24 saat avukatla görüşme yasağı vardı süre cumartesi öğle saatlerinde doldu. Günlük olarak görüşüyoruz.

Burada gözaltıyla tanımlanmış 7 günlük bire süre var, ekstra bir süre tanımlanacak mı, tanımlanmayacak mı bilmiyoruz şu anda. Ama Celal Bey bir avukat hem de CHP Genel Başkanının avukatı. Celal beye yönelik bir soruşturmanın çok dikkatli yapılması gerekir. Bu soruşturmada bir gizlilik kararı var. Maalesef biz avukatlar olarak bir hiçbir bilgiye erişemiyoruz nedense Anadolu Ajansı ve bir gurup medyada yazılıyor.

Dün itibariyle cumhuriyet başsavcılığına bir başvuru yaptık. Gözaltı kararınız hukuka uygun değil, hemen kaldırmalısınız, hemen serbest bırakılması, eğer gözaltı kararınızın uygun olduğu iddiasındaysanız bu gözaltı ile elde edebileceğiniz bütün delilleri toplamış vaziyettesiniz daha fazla gözaltında tutulmasına ihtiyaç yoktur bir an evvel sorgusunun yapılıp serbest bırakılması gerekir. Müdafileri olarak dosyadan bilgilenmemizin sağlanmasını talep ediyoruz dedik. Dosyadaki evrakları ona göre savunma yapmamız gerekir.

"Celal Çelik’e ironik, komik geliyor”

Başvuruyu dün öğleden sonra yaptık bununla ilgili savcılık ve sulh ceza mahkemesine yaptığımız başvurulara yönelik bir karar verilip verilmediğini şu anda ben bilmiyorum. Celal Çelik’le birebir yaptığımız görüşmelerde ömrünü FETÖ ile mücadeleye vermiş olan bir adamın FETÖ’cülükle suçlanıyor olması Celal Çelik’e de ironik geliyor komik geliyor çok rahat bu anlamda. Çünkü kendisine en son isnat edilecek bir suçla tutuluyor.

Sorulabilecek her soruya verilebilecek net yanıtlar söz konusu. Yanlış bir yoldan savcılık yola çıkmış, yanlış bir adam üzerinden böyle bir sorgu soruşturma yoluna girmiş açıkça bunu söyleyebilirim. Hukuki olarak da şu anda henüz cumhuriyet savcısı ya da hakim önüne çıkarılmış bir durumu söz konusu değil. Vatan’da TEM şubede tutuluyor, tutulduğu yerde, yan tarafta sanıyorum 15-16 arkadaş var, Semih davasıyla ilgili alınanlar onlarda slogan atılıyorlar. Celal Çelik, Kendisiyle ilgili sağlık sorunu yok, gözaltında herhangi bir problem söz konusu değil ama çok rahat koşullarda da değil bu anlamda.

5 gündür size tek bir şey sorulmadan, tutuluyorsunuz bu anlamda manevi bir baskı altında olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Dosya ile ilgili hiçbir bilgisi yok avukatları olarak bize açılmış bir bilgi de söz konusu değil.

“Yazılanlar absürt, saçma sapan”

Hukukta silahların eşitliği diye bir kural vardır, bu soruşturmada CHP’nin genel başkanının avukatı soruşturuluyor. Kendisi, avukatları hiçbir şekilde bilgi sahibi yapılmadı şu ana kadar. Ama ne hikmetse devletin resmi ajansı ve bir gurup medya her gün bir şeyler yazıyor.

Yazılanlardan çekindiğimizden değil, yazılanlar absürt, saçma sapan. Diğitürk’ü neden iptal etmiş. İptal etme nedeni, o dönemde sadece FETÖ medyası değil, Halk TV gibi birçok muhalif çıkarılmıştı ve CHP’nin böyle bir tavrı vardı zaten, böyle bir çağrısı vardı."