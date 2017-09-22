CHP'li Aydoğan: Celal Çelik'in gözaltı süresini uzatmayı düşünüyorlar

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Turan Aydoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'FETÖ' soruşturması kapsamında 16 Eylül 2017 tarihinden itibaren gözaltında tutulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in gözaltı süresini uzatmayı düşündüklerini söyledi. Savcılık makamıyla önceki gün bir görüşme yaptıklarını belirten Aydoğan, “Savcılık makamıyla irtibatımız oldu, oradan anladığım kadarıyla gözaltı süresini uzatmayı düşünüyorlar. Bunu çok sağlıklı olmadığını anlatmaya çalıştık ama bu tek taraflı bir yetki OHAL kapsamında kullanılabilecek bir yetki” dedi.

“Celal Çelik’in FETÖ’cü olmayacağına ilişkin bir dosya hazırladıklarını” söyleyen Aydoğan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Gözaltı süresini 2-3 gün uzatmayı düşünüyorlar”

Savcılık makamıyla irtibatımız oldu, oradan anladığım kadarıyla gözaltı süresini uzatmayı düşünüyorlar. Bunu çok sağlıklı olmadığını anlatmaya çalıştık ama bu tek taraflı bir yetki OHAL kapsamında kullanılabilecek bir yetki.

Ama tahminlerin, oradaki algım artı yediyi kullanmasalar bile iki üç gün daha gözaltında tutacaklar, konuşmalardan öyle bir yargıya vardım. Umarım yanılırım.

“Dosyaya ulaşamadık”

Sayın Başsavcı Vekili, dosyayla ilgi gizlilik kararını aynı katılıkla bize karşı uyguluyor ve onun yasal olarak öyle olması gerektiğini söyledi. Biz de Celal Çelik’in bir ‘FETÖ’cü olamayacağını aslında ‘FETÖ’ ile mücadelesi gösteren birçok doneyi dosyaya koyacağız, bir takım evraklar sunacağız.

Bu tip konularda, savunma geliştirebilmek için iddianın açıklıkla önümüze koyması gerekiyor. Bugüne kadar konulamadı. iddia makamı iddiasını ispatlamakla mükelleftir, kimse suçsuzluğunu ispatlamakla mükellef değildir. Buna rağmen Celal Çelik’in ‘FETÖ’cü olamayacağına ilişkin bir dosya sunacağız."

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen "FETÖ'nün avukat yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Celal Çelik hakkında gözaltı kararı verilmişti.