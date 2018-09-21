CHP'li Aydınlık'tan 'işsizim-açım' diyerek kendini ateşe veren gencin sağlık durumu hakkında açıklama: Hayati tehlikesi var

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, iş istediği ilçe belediye başkanından olumlu yanıt alamayınca, ‘işsizim ve açım’ diyerek üzerine döktüğü benzinle kendisini ateşe veren gencin vücudunun yüzde 50'sinin yandığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. CHP’li Aydınlık, yoğun bakımda tedavisi süren encin yanık ünitesi bulunan Malatya'ya sevki için girişimde bulunulduğunu aktardı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, işsiz gencin durumuyla ilgili T24’e bilgiler verdi. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krize dikkat çeken Aydınlık, “Ülkede bu sıkıntılar artık çoğalıyor, çoğalacaktır da. İnsanlar işsiz" dedi.

CHP’li Vekil: 1 bin 600 lira alan çalışanın parası otomatik olarak 800 liraya düştü

Aydınlık’ın, son duruma ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

“İlçe belediye başkanından iş istemiş. O da bakalım, bir şey olursa haber veririz demiş. Sıkıntı var tabii, iş yok, aç, çoluk çocuk var. Tekrar, sayın başkan bana ya bir kulübe ya da bir şeyler verin demiş. Başkan tekrar 'Bakarız uygun bir şey bulursak sana haber veririz' deyince kızmış ve kendisini insanların önünde yakmış. Aileyi çok iyi tanıyorum, görüştüm ve hastayı gördüm. Yoğun bakımda, yüzde 50 yanık var. Hayati tehlikesi var. Adana’ya kaldırmak isteniyor ama yanık ünitesinde boş yatak yokmuş. Şu anda Malatya’ ya müracaat ettiler. Eğer Malatya’da yer varsa oraya gönderecekler.

Ülkede bu sıkıntılar artık çoğalıyor, çoğalacaktır da. İnsanlar işsiz, iş bulmayan milyonlarca insan var. İş bulup da bin 600 liraya çalışan insanlar var. Bugünkü şartlarda Türkiye’de her şey yüzde 100 zam görmüş. 1bin 600 lira alan çalışanın parası otomatik olarak 800 liraya düşüyor."