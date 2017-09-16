CHP'li avukatlar Kılıçdaroğlu'nun gözaltına alınan avukatı Celal Çelik'i ziyaret etti

İSTANBUL,(DHA) CHP\'li avukatlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun gözaltına alınan avukatı Celal Çelik\'le görüşme gerçekleşti.Dün gece İstanbul\'a getirilen Celal Çelik, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne getirildi.Çelik için konulan \'24 saatlik kısıtlama\' süresinin dolmasının ardından, CHP\'nin avukatları Emniyet Müdürlüğü\'ne geldi.Avukat Turan Aydoğan, Süleyman Bülbül, Çağlar Çağlayan ve Ömer Koçak\'a CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş ile Nihat Yeşil de eşlik etti.Avukatlarıyla görüşen Celal Çelik\'in sağlığının ve moralinin iyi olduğu belirtildi. Öte yandan görüşmenin ardından emniyet Müdürlüğü\'nün önünde açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, \"Hayatını terör örgütü FETÖ\'ye karşı mücadele ile geçirmiş olan Sayın Çelik\'e yönelik muamele FETÖ soruşturmasının zıvanadan çıktığının göstergesidir\" dedi.Celal Çelik\'in FETÖ\'nün yargıyı ele geçirmesine tepki göstermek için hakemlikten istifa ettiğini belirten Yarkadaş, \"Soruşturmayı yürüten sayın savcının, bu maddi gerçeği hassasiyetle değerlendireceğini umuyorum\" diye konuştu. CHP\'li Yarkadaş, \"Celal Çelik bir an önce savcılığa sevk edilmeli ve serbest bırakılmalıdır\" talebini dile getirdi. Celal Çelik\'in ailesi de Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek avukatlardan bilgi aldı.

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