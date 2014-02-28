CHP’li Atilla Kart’tan Başbakan Erdoğan hakkında suç duyurusu

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, 3628 Sayılı Mal Bildirimine aykırılıktan Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kart, 6 sayfalık suç duyurusunda, “ Bakan’lar ve Bakan çocukları, iş adamları, bürokrat” üçgeninde gelişen rüşvet ve yolsuzlukların, Başbakan’ın dahliyle gerçekleştiğini gösteren bulgular ortaya çıktığını” belirten Kart. “Ortaya çıkan bulgular, Hükümetin meşruiyetini tartışılır hale getirmiştir. Rüşvet ve yolsuzluğun tutarının milyar dolarlar seviyesinde olduğu anlaşılmaktadır” dedi.

Atilla Kart internete düşen ve Erdoğan ile oğlu Necmettin Bilal Erdoğan arasında gerçekleştiği anlaşılan, gün boyunca devam eden görüşme içerikleri hep birlikte değerlendirildiğinde; 17 Aralık’ın asli failinin, Recep Tayyip Erdoğan olduğunu” iddia etti.

Suç duyurusunda 17 ve 18 Aralık tarihlerinde yapılan telefon görüşmelerine dikkat çeken Atilla Kart Başbakan’ın konumu sebebiyle; bu paraların kendilerine ihale tevzi edilen ya da çıkar sağlanan iş adamlarından nüfuz suiistimali yoluyla elde edilen haksız kazancın ürünü olduğu anlaşıldığını savundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu şöyle:

“Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 1. maddesi; kanunun amacının, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele olduğu, Mezkûr yasanın amacı; kamu hizmeti veren, kamu görevi yapanların nüfuz suiistimali yoluyla haksız çıkar edinmelerini önlemektir. Kamu görevlisinin suç teşkil eden diğer eylemleri doğal olarak ayrıca tahkike konu edilecektir, edilmelidir. Bu yöndeki tahkikatın sübut bulup bulmaması bir tarafa; kamu görevlisinin mal varlığında kaynağı gösterilmeyen olağanüstü bir artış varsa , ilgili kişi öncelikle 3628 sayılı Yasaya muhalefetten yargılanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı konumunda olan Recep Tayyip Erdoğan’ın , Başbakanlık Makamının verdiği nüfuz ve güçle ; ihaleleri tevzi ettiği, iş takipçiliği yaptığı, görevini kötüye kullandığına dair onlarca olaydan dolayı hakkında ciddi bulgular söz konusudur. Bu yöndeki iddiaların tahkiki ayrı bir prosedüre tabi olmakla, şimdiki hal iş bu suç duyurumuzun konusu dışında kalmaktadır. İş bu suç duyurusunun konusu ise, yukarıda ifade edildiği gibi , Şüphelinin geliriyle kıyas kabul etmeyecek ve kaynağı belli olmayan mal varlığındaki artış durumudur.”

Suç duyurusunda Başbakan Erdoğan’ın gerçek mal varlığını gizlediği suç ilişkileriyle oluşturduğu mal varlığını muvazaalı ilişkilerle 3. kişilere intikal ettirdiği kan ve sıhri akrabaların mal varlıklarının mutlaka araştırılması gerektiği ifade edildi.

Başbakan'ın mal varlığı

Atilla Kart suç duyurusunda Başbakan’ın Başbakanlık kayıtlarına göre mal varlığının; 16 Haziran 2011 tarihi itibariyle Rize-Güneysu-Dumankaya köyünde 2000 metrekare arsa, Banka hesaplarında toplam 3.390.384 TL, 25.000 Euro, 199.867 Dolar, 500 bin TL tutarında olduğu beyan edildiğini” ses kayıtlarından anlaşıldığına göre beyanın doğru olmadığını da ifade etti.