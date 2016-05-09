CHP’li Atilla Kart: Hükümet fiilen düşmüştür, TBMM’nin şu anda yaptığı çalışmalar yok hükmündedir

Eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevi bırakmasından sonra TBMM’nin yaptığı çalışmaların yok hükmünde olduğunu söyledi. Hükümetin fiilen düştüğünü belirten Kart, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 22 Mayıs AKP kongresine kadar birinci parti olması nedeniyle AKP içinden bir milletvekiline görevlendirme yapması gerektiğine dikkat çekti. Kart, “Yetkisiz bir Bakanlar Kurulu TBMM’de görev yapıyor ve Genel Kurul'a katılıyorsa TBMM’nin çalışmaları yok hükmündedir” diye konuştu.

T24’e konuşan Kart’ın açıklamaları şöyle:

“Ortada azledilen ya da istifa etmiş bir hükümet var. AKP Kongresi beklenmeden bir milletvekiline görevlendirme yapılması gerekir. Hükümetle AKP kongresiyle bağımlı hale getirilmesi söz konusu olamaz. Başbakan Ahmet Davutoğlu fiilen istifa etti bunu dünya kamuoyu gözü önünde yaptı. Ya azledildi ya da istifa etti. Hükümet düşmüştür. Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanının son seçimlerden birinci parti çıkması nedeniyle AKP içinden bir milletvekiline 22 Mayıs kongresine kadar görevlendirme vermesi gerekir. Bu hem Anayasal sorumluluktur hem de bugüne kadar gelen teamüllerin gereğidir. Yetkisiz bir Bakanlar kurulu TBMM’de görev yapıyor ve genel kurula katılıyorsa TBMM’nin çalışmaları yok hükmündedir.”