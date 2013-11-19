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Politika

CHP’li Atilla Kart: Çiçek, başbakanın baskısı ve talimatı altında kalmıştır

CHP'li Kart, 'Sayın Çiçek, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve baskısı altında kalmıştır' dedi

19 Kasım 2013 14:39

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li üyesi Atilla Kart, masanın dağılmasından yana tavrını açıklayan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e sert ifadelerle yüklendi.  Kart, "Sayın Çiçek,  Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve baskısı altında kalmıştır” dedi.  Çiçek’in,  üç saatlik toplantının bitimine 5 dakika kala hamle yaptığına  dikkat çeken Kart, “Şaşkınlık içinde kaldık.  O saate kadar hiçbir şey demedi.  Bu, başkanın, baskıya daha fazla direnemediğini gösteriyor. Meclis başkanının düştüğü durum içimizi acıttı” dedi.

 

'AKP’nin Başkanlık hesapları tutmadı'

 

Kart’a göre,  Meclis Başkanı Çiçek ve AKP’nin,  Anayasa masasını bitirme çabaları,  ‘partili cumhurbaşkanı’ ve ‘Başkanlık’ hesaplarının alt üst olmasından kaynaklanıyor.  AKP yönetimi,  parti  içinde de  gerekli destek  alınamayacağını  belirleyince  bu yola  başvurdu.  AKP, Anayasa’da daha fazla kalmayı uygun bulmuyor.  

 

Çiçek, sembolik başkan

 

Kart, “Çiçek olmadan komisyon devam eder mi?” gibi birçok soruya açıklık getiriyor. TBMM Başkanı  Cemil Çiçek,  komisyonunu asli üyesi değil.  Oy yetkisi yok.  Sembolik bir anlam taşıyor. Temsil anlamında bir konumu var. Bu nedenle,  komisyona başkanlık yapmaması durumunda, çalışmaların  devamını  etkileyen bir durum yok. Bugüne kadar 200’ e yakın toplantının sadece 10 ya da 15’ine   katıldı.

 

'100 maddenin üzerinde mutabakat var'

 

Atilla Kart,  komisyonda mutabakat sağlanan madde sayısının 100 ve üzeri olduğunu  söylüyor. Dört partinin mutabakat  sağladığı madde  sayısı 60. Ancak, üçlü mutabakatla 100 ve üzerinde madde  de anlaşma var.  Durum şöyle; 60 maddenin dışında CHP-MHP ve BDP’nin mutabakat  sağladığı madde  sayısı 27.  Yine   üç partinin  23 madde önerisi var.  AKP’nin,  muhalefetin 23 maddelik  önerisinin  20’sinde önerisi  yok.  ‘Başkanlık’ taslağı yüzünden kilitlenen 39 madde var. 

 

CHP-MHP ve BDP saat 15.00’de toplanıyor

 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu protokolüne göre, dört siyasi partiden çekilen olmadığı için komisyon çalışmaları devam ediyor. CHP, MHP ve BDP saat 15.00’da TBMM’nin ek binasında  çalışmalarını  sürdürecek.  AKP, mazeretsiz  katılmazsa  tutanağa geçirilecek.

 

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