CHP’li Atilla Kart: Çiçek, başbakanın baskısı ve talimatı altında kalmıştır

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li üyesi Atilla Kart, masanın dağılmasından yana tavrını açıklayan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e sert ifadelerle yüklendi. Kart, "Sayın Çiçek, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve baskısı altında kalmıştır” dedi. Çiçek’in, üç saatlik toplantının bitimine 5 dakika kala hamle yaptığına dikkat çeken Kart, “Şaşkınlık içinde kaldık. O saate kadar hiçbir şey demedi. Bu, başkanın, baskıya daha fazla direnemediğini gösteriyor. Meclis başkanının düştüğü durum içimizi acıttı” dedi.

'AKP’nin Başkanlık hesapları tutmadı'

Kart’a göre, Meclis Başkanı Çiçek ve AKP’nin, Anayasa masasını bitirme çabaları, ‘partili cumhurbaşkanı’ ve ‘Başkanlık’ hesaplarının alt üst olmasından kaynaklanıyor. AKP yönetimi, parti içinde de gerekli destek alınamayacağını belirleyince bu yola başvurdu. AKP, Anayasa’da daha fazla kalmayı uygun bulmuyor.

Çiçek, sembolik başkan

Kart, “Çiçek olmadan komisyon devam eder mi?” gibi birçok soruya açıklık getiriyor. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, komisyonunu asli üyesi değil. Oy yetkisi yok. Sembolik bir anlam taşıyor. Temsil anlamında bir konumu var. Bu nedenle, komisyona başkanlık yapmaması durumunda, çalışmaların devamını etkileyen bir durum yok. Bugüne kadar 200’ e yakın toplantının sadece 10 ya da 15’ine katıldı.

'100 maddenin üzerinde mutabakat var'

Atilla Kart, komisyonda mutabakat sağlanan madde sayısının 100 ve üzeri olduğunu söylüyor. Dört partinin mutabakat sağladığı madde sayısı 60. Ancak, üçlü mutabakatla 100 ve üzerinde madde de anlaşma var. Durum şöyle; 60 maddenin dışında CHP-MHP ve BDP’nin mutabakat sağladığı madde sayısı 27. Yine üç partinin 23 madde önerisi var. AKP’nin, muhalefetin 23 maddelik önerisinin 20’sinde önerisi yok. ‘Başkanlık’ taslağı yüzünden kilitlenen 39 madde var.

CHP-MHP ve BDP saat 15.00’de toplanıyor

Anayasa Uzlaşma Komisyonu protokolüne göre, dört siyasi partiden çekilen olmadığı için komisyon çalışmaları devam ediyor. CHP, MHP ve BDP saat 15.00’da TBMM’nin ek binasında çalışmalarını sürdürecek. AKP, mazeretsiz katılmazsa tutanağa geçirilecek.