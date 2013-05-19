CHP'li Atilla Kart: Başbakan müzakere konusunda samimi değil

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Konya Milletvekili Atilla Kart, Anayasa Uzlaşma Komisyonunun 1 Mayıs’tan bu yana çok hızlı yol aldığına dikkat çekti. Kart’ın, son verilerine göre, 65 maddelik Temel Hak ve Özgürlükler Bölümü’nde mutabakat sağlanan madde sayısı geçen hafta itibariyle 45! 75 maddelik dört bölümün 40 maddesi ‘Başkanlıkla’ ilgili.

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

Kart, muhalefetten umutsuz olduğunu söyleyen Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, kendi anayasa taslak metinleriyle referanduma gidileceğine yönelik açıklamalarını ‘Başkanlık’ taktiği diye yorumladı. “Başbakanın, yakın çalışma arkadaşlarını anayasal koruma altına alma ihtiyacı var” diyen Kart, Anayasa Uzlaşma Komisyonunun 1 Mayıs’tan bu yana çok hızlı yol aldığına dikkat çekti. Kart’ın, son verilerine göre, 65 maddelik Temel Hak ve Özgürlükler Bölümü’nde mutabakat sağlanan madde sayısı geçen hafta itibariyle 45. Gelecek hafta mutabakat sağlanan madde sayısının 50’yi geçeceği anlamına geliyor.

Başkanlıkla ilgili 40 madde var

Yasama, yürütme, yargı ve idare bölümünün 75 maddesinin 40 maddesi AKP’nin ‘başkanlık’ önerisiyle ilgili. Başkanlık önerisi çekildiğinde kalan 35 maddenin yarısında mutabakat var. ‘Temel İlkeler’ bölümü 10 madde civarında.

‘Başbakanın söylemi çalışmalarla örtüşmüyor’



“Başbakanın söyleminin anayasa uzlaşma ile örtüşmediği görülüyor” diyen Kart, temel sorunun müzakerelerin hangi hükümet modeli ile yapılacağı olduğunu söyledi. “Hükümet bu süreci daha fazla öteleyemez. Başbakan ve hükümet sözcüler bu konuda karar vermeli. Kamuoyunu daha fazla yanıltmamalı” diyen Kart, şunları söyledi:

‘AKP müzakere konusunda samimi değil’

Başbakanın sözlerine şaşırmadım. Müzakere konusunda samimi değiller. Çünkü her ne olursa olsun ‘Başkanlık’ taslağı esas amaç. Başbakanın bu taslağa ihtiyacı var. Başbakanın yakın çalışma arkadaşlarını koruma altına alması gerekiyor. İşin esası buldur. Anayasa masası bu anlamda iktidar tarafından, bu hedefe ulaşmak için taktik ve stratejik masa olarak kullanılıyor.