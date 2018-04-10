CHP'li Atıcı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nükleer santral yanıtı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Akkuyu Nükleer Santrali üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın İl kongresinde yaptığı konuşmayı hatırlatan Atıcı, halkın yaşam hakkını savunanların değil, millete yalan söyleyen ve yaşamlarını tehlikeye atanların şerrin temsilcisi olduğunu söyledi.

Erdoğan\'ı eleştiren Atıcı, \"Hukuk mücadelesinde gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne kadar gideceğimi söyledim. Bunun üzerine AKP Genel Başkanı tam da kendi seviyesi ve karakterine uygun bir açıklama yaparak suçluluk psikoloji içerisinde bize \'Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Türkiye\'yi nükleer enerji kullanan ülkeler ligine taşıyoruz. Bu yatırımla ülkemiz daha ucuz, temiz ve gerçek anlamda çevreci bir enerji kaynağı ile tanışmış olacak. CHP\'nin bir milletvekili gösteri yapıyor. Ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın. Nerede hayırlı adım atsan onlar orada. Şerrin temsilcisi olması lazım ya\' dedi. Şerrin temsilcisi ilan edildik. Bu şer ise temsilcisi biziz. Cumhurbaşkanına yalan söylemek yakışmaz\" dedi.

22 MİLYAR DOLARA İNŞA EDİP, EDERJİDEN 70 MİLYAR DOLAR KAZANACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ucuz enerji elde edileceğini söylediğini fakat bunun doğru olmayan bir söylem olduğunu kaydeden Atıcı, \"Cumhurbaşkanına böyle bir söylem yakışmaz. Her bir kilowatt saat için 5 cent ödüyoruz. Rusya ile yapacağımız anlaşmaya göre, santralde üretilecek enerjinin yarısını Türkiye almak zorunda. 5 cent ödediğimiz enerjiyi Rusya 12.35 cente verecek. Şimdikinin 3 katına. Türkiye\'nin alım garantisi var. Bu enerjini daha ucuz olduğunu söylemek akıl dışı. 15 yıllık alım garantisi ile bize satacağı enerji 35 milyar dolar. 22 milyar dolara santrali inşa ediyor, enerjinin yarısını bize 35 milyar dolara satıyor. geri kalan yarısını da satacağını düşünürsek 70 milyar dolar. Bu para milletin cebinden çıkacak. nerede ucuz enerji sayın Cumhurbaşkanı\" diye konuştu.

NÜKLEER SANTRAL RUSYA İÇİN BAHANE

Rusya\'nın en büyük hayalinin Akdeniz\'e inmek olduğunu ifade eden Atıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Akkuyu ile iniyor. Uyuyor mu bizimkiler? Rusya için bu nükleer santral işi, ticari bir iş değil. Ben bir milletvekili olarak oraya giremiyorum. Hayalleri var Rusya\'nın. Nükleer santral onlar için bahane. Bizim evlatlarımızı, nükleer ışınlara maruz kalan odalarda çalıştıracaklar. Bu santral ve reaktörler dünyanın hiçbir yerinde denenmemiş. Biz deneme tahtası mıyız? Bizim evlatlarımız deney kurbanı mı olacak ? Temiz ve çevreci bir enerji diyor ya Cumhurbaşkanı. Santralin soğutma işlemi için Akdeniz\'den çekilecek su miktarı ile denizde bir tek canlı kalmayacak. Su denize geri verildiğinde 2 ile 6 derece arasında ısınacak deniz. Canlıların bu ısıda hayatta kalması imkansız. Hani çevreciydi. Diyelim santralde kaza oldu. Çernobil\'de yaşanan sızıntı nedeniyle anında ölen insan sayısı 4 bin. Fukuşima\'da bu rakam bin 700. Sonraki süreçte hastalıklardan ölen insan sayısı Greenpeace\'e göre 200 bin. Hani çevreci ve insaniydi.\"



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