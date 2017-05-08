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CHP’li Atıcı: Demirtaş’ın dediği gibi ‘Evet’ diyenleri de demokrasi cephesinde ikna etmeliyiz

Atıcı, ittifak tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu

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08 Mayıs 2017 23:21

“İttifak” tartışmalarına ilişkin konuşan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, “Bu konuda geniş bir ittifak arayışında olmalıyız. Demirtaş’ın da dediği ‘Evet’ diyenleri de bu demokrasi cephesinde ikna etmeliyiz” dedi.

Atıcı, son dönemlerde yürütülen “ittifak” tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

dihaber’den Kenan Kırkaya’ya konuşan Atıcı, her türlü ittifak arayışının “birlikte yaşama arzusu ve demokrasiye duyulan ihtiyaçtan” kaynaklandığını ancak bunun tek yolunun da ittifak arayışlarında “parti ve kişisel çıkarların yer almamasından” geçtiğine işaret etti.

Parti, grup veya kişisel çıkarlar ile yürütülecek olan “ittifak arayışlarının” başarıya ulaşamayacağı gibi zarar da verebileceği uyarısında bulunan Atıcı, şunları söyledi:

"Bu konuda geniş bir ittifak arayışında olmalıyız. Demirtaş’ın da dediği ‘Evet’ diyenleri de bu demokrasi cephesinde ikna etmeliyiz."

CHP’li Atıcı, her türlü ittifak arayışının grupları bir araya getirdiği gibi toplumu da birleştirmeyi amaçlaması gerektiğine işaret etti.

"İlkelere dayanan her türlü ittifak"

HDP ve CHP arasında bir yakınlaşmanın olup olmayacağına ilişkin soruları da yanıtlayan Atıcı, “ilkelere dayanan her türlü” ittifakın mümkün olabileceğini dile getirdi.

Atıcı,  bugünkü koşullarda CHP ve HDP birlikteliğinin zaman işi olduğunu belirterek, “Olmayacak ittifakları dürtüklemekte doğru olmaz. Bunun için biraz zaman tanımamız lazım” diye konuştu.

Her iki parti arasındaki ittifak arayışının önündeki en temel sorunun, “şiddete bakış açısı ile temel sorunların çözümüne yönelik yaklaşım” olduğunu dile getiren Atıcı, bu konularda ortaklaşmanın yaşanması halinde, “Barış, özgürlük, kardeşlik için her türlü görüşmenin yapılabileceğine” işaret etti.

Demirtaş ne demişti?

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 16 Nisan referandumu sonuçlarına ilişkin mesajında şunları kaydetmişti:

"Bizler ilkesel duruşumuzu korumakla birlikte, demokratik çözümler adına ilkesel ittifaklara açık olacağız. Ama 2019 için şimdiden isimler üzerinde spekülatif tartışmalar yapmak doğru değildir. Doğru olan şey isimleri değil ilkeleri tartışmaktır. EVET oyu vermiş seçmenlerin kaygılarını, beklentilerini ve isteklerini anlamaya çalışmadan demokrasi bloğu oluşturmaya çalışmak eksik ve yetersiz kalacaktır. Önemli olan HAYIR ve EVET diyenleri düşmanlaştırmadan, karşıtlaştırmadan, her iki kesimin ortaklaşmasını sağlayacak ilkeler oluşturabilmektir."

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