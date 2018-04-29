CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da Ataşehir Belediye Başkanı Battal İzgeldi'yi görevden alındı. CHP'li belediye başkanının "Mülkiye Müffetişlerinin raporları ve adli soruşturmalar ve kovuşturmalar nedeniyle" görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı alınan karar ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasında, "İmar Kanununa, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, Devlet İhale Kanununa aykırı hareket edilmesi", ile "Görevi Kötüye Kullanma, Belediyenin/Kamunun zararına sebebiyet verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Haksız Mal Edinme, kamu görevlilerinin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesine göz yumulması" fiillerinin işlenmesinin etkili olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında değinilen bazı olaylar ise şöyle;

Battal İlgezdi, kendisi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hakkında basında yer alan "usulsüz şekilde mal edinerek haksız yere zenginleştikleri" iddialarının araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştu.

İlgezdi'nin 13 Temmuz'da Anadolu Adalet Sarayı'na eşi Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın ile giderek 9 sayfalık suç duyurusu dilekçesini cumhuriyet savcılığına sunması sonrasında, iddiaların araştırılması için soruşturma başlatılmasına karar verilmişti.

İstanbul'da Ataşehir, geçmişte Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerine bağlı bazı mahalelerin birleştirilmesi sonucu 2008'de ilçe olmuştu.

Battal İlgezdi, 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde yüzde 41 oyla Ataşehir'in ilk belediye başkanı seçilmişti.

İlgizdi, 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimleri de yaklaşık yüzde 50 oyla kazanmıştı.