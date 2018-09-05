CHP'li Arslan: Saray'ın 30 Ağustos menüsü TÜİK'in enflasyon sepetine girmeli

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği ve günlerce konuşulan 30 Ağustos resepsiyonu menüsünün enflasyon sepetine girmesini önerdi. Arslan, “TÜİK'in bağlı olduğu Damat Berat Albayrak, halkın gerçeklerinden kopan, zamları gamsız karşılayan Saray'ın ithal ürün israfına dayalı ziyafet menüsünü enflasyon sepetine dahil etmeli" dedi.

Arslan’ın yazılı açıklaması şöyle:

"Madem Saray saltanatı halkın sofrasındaki fiyatlara gözünü kapattı, madem damat beye bağlanan TÜİK’in enflasyon rakamları çarşı pazardan koptu, o zaman bu çelişkiye son verilmeli. Özellikle enflasyon hesaplamalarında Sarayda yapılan harcamalar ve ejder meyvesi de dikkate alınmalı ve halka gerçekler anlatılmalıdır.

Madem Sayıştay artık sayamıyor, madem Maliye yetim hakkı yiyenlere göz yumuyor, madem Hazine ve kimi kamu bankaları bunca usulsüzlüğe ve israfa göz yumuyor; o zaman Saray’ın saltanat menüleri, kurumların yüklü harcamaları enflasyon sepetine dahil edilsin, fiyat artışlarını oradan izleyelim. Vatandaşın sofrasından kopanların israf karnesini de görelim. “Temsilde tasarruf olmaz, bu da geçer yahu” diyenlerin sofrasını her ay TÜİK de açıklasın, beyefendilerin savurganlığını bir de böyle izleyelim.

TÜİK madem bu kadar ucuza, az zam görmüş ürün bulabiliyor, o zaman dolaştığı çarşı pazarların sadece fiyatlarını değil, adreslerini de acilen vatandaşa vermeli, vatandaş da alışverişlerini daha ucuza yapabilmelidir.

Madem Saray’ın bizim soframızdan haberi yok, madem TÜİK bizim çarşı pazarımızdan bağımsız takılıyor, o zaman enflasyon sepeti tekrar güncellenmeli, tam da Saray’ın ilgisine ve damak zevkine layık hale getirilmelidir.

Hazine’nin anahtarını elinde tutan, TÜİK’i kendisine bağlatan Damat Berat Albayrak’a soruyorum:

- TÜİK, “yerli-milli ürün” üretimi ve tüketimi kampanyası kapsamında, enflasyon sepetinde güncellemeye gidecek midir? Toplumumuzun “vazgeçilmez damak tadı” olan Ejder Meyvesindeki ve 100 gramında 17 gram protein bulunan, sofralarımızın baştacı Chia tohumundaki fiyat artışı enflasyon sepetine dahil edilecek midir?

- Kayınpederinizin son sofrasında da yer edinmiş, Kral meyvesi olarak da bilinen Çinli Liçi meyvesinde, suşi yemeğinde, susamlı levrekte, Starex’te, formunu korumasını sağlayan altın çilekte son dönem fiyat artışı izlemeye alınacak mı; bunların sepetteki ağırlığı dolar cinsinden ödediğimiz köprü geçiş ücreti ile yer değişecek midir?

- Cumhurbaşkanının sağlığı için özel hazırlanan bitkisel karışımlar, kilosu binlerce Lirayı bulduğu iddia edilen çaylar, özel ithal meyve ve sebzeler de enflasyon sepetine girecek mi; bu sepeti gördükçe uzaktan “şifa bulacak” vatandaşın yaptığı sağlık harcamalarının payı enflasyon sepetinde azaltılacak mıdır? Ayrıca bu yüksek fiyatlı çayın listeye girmesi halinde mevcut sepetteki “soğuk çay” listeden çıkarılacak mıdır?

Türkiye Ekonomisi yaşadığı yüksek borçluluk, işsizlik, enflasyon ve üretim krizini aşmak, finans çevrelerine olumlu sinyaller vermeye çalışmak yerine, çatışmacı yönetime, israfçı bir kamu maliyesine sürükleniyor. 2003 yılında 103 milyon TL olan örtülü ödenek, 2017’de 1 milyar 977 milyon TL’ye yükseldi. 14 yılda örtülü ödenek 19 kat arttı. Bunun sebebi açıklanmalı, kamuoyuna tatmin edici bilgiler mutlaka verilmelidir.