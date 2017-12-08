CHP'li Arslan: Diyanet, devletimizin laik düzenini yok saymıştır

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu\'nun, bir erkeğin eşinden telefon, mektup, mesaj ve internet yoluyla boşanabileceği yönündeki dini nikahla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Arslan, \"Diyanet\'in ciddiyetsizliği mizaha malzeme olmuştur. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum; çünkü bu fetva ile Diyanet, devletimizin laik düzenini yok saymıştır\" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Arslan, Din İşleri Yüksek Kurulu\'nun, bir erkeğin eşinden telefon, mektup, mesaj ve internet yoluyla boşanabileceği yönündeki açıklamasını eleştirdi. Diyanet\'in bu tür açıklamalarının Anayasal düzene aykırı olduğunu savunan Arslan, \"Diyanet\'in ciddiyetsizliği, mizaha malzeme olmuştur. \'Boş ol\' demeyi 90 sene önce terk eden Türkiye, Medeni Kanun ile yasal bir çerçeveye oturmuş, yıllardan beri halkımız, bunu kabullenmiş ve özümsemiştir. Fakat Diyanet\'in hala bu kuralları kabullenemediğine, sanki şeriatla yönetilen bir ülkenin kurumu gibi fetvalar verdiğine tanık oluyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı, laik Cumhuriyet sistemi içinde bağnaz değil; çağdaş bir din anlayışının öncüsü ve uygulayıcısı olması düşüncesiyle büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün istemi ile kurulmuştur. Diyanet, kuruluş amacının dışına çıkamaz; çıkıyorsa şeri kuralları devlet düzeninin içine sokmak istiyorsa buna izin vermeyiz. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum; çünkü bu fetva ile Diyanet, devletimizin laik düzenini yok saymıştır\" diye konuştu.

\'İSTİFASINDA YARAR VAR\'

Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yönelik eleştirilerini sürdüren CHP\'li Arslan, \"Madem öyle bütçesini \'kara mizah\' için kullanan Din İşleri Yüksek Kurulu\'nun hiç vakit geçirmeden istifasını SMS ve faksla bildirmesinde de yarar var. Kadın haklarını, Medeni Kanun\'un yapısını, laik devletin ve ailenin anlamını dinamitlemeye kalkan, devletimizin düzenine meydan okuyan bu fetvalar acilen yayından kaldırılmalı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşın sinir katsayısını daha fazla zorlamamalıdır. Dünya nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Diyanet\'in bu akıllara ziyan açıklamalarla nereye sürükleniyoruz? İktidarın ve mensuplarının görmesi gerekir\" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu\'ndan açıklamayı düzeltmelerini isteyen CHP\'li Arslan, şunları söyledi:

\"Sayın Başkan, farkında mısınız bilmem; ama Yüksek Kurul, saygınlığını tüketiyor, kimsenin gülmediği fıkralara benzeyen açıklamalar yapıyor. Diyanet\'in ciddiyetini yok ediyor. Dinimizin ve seküler yaşamın yerleşik kurallarını, devletin düzeninde evlenmenin ve boşanmanın nasıl olacağını sorgulamak, bu kurulun üzerine vazife değildir. Bunun düzenlemesi, Medeni Kanun\'umuzla belirli kurallara ve şartlara bağlanmıştır. Laik cumhuriyetle yönetilen ülkemizin ne Anayasası\'na ne de medeni yasamıza aykırı kararlara izin vermeyiz. Diyanet İşleri Başkanı ve Yüksek Kurulu\'ndan, devletin tüm imkanlarını kullanarak, yaptıkları bu talihsiz açıklamayı düzeltmelerini istiyor ve onları ciddiyete davet ediyorum.\"

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