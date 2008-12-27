CHP'li Arıtman'a en iyi yanıt yine CHP'den

CHP'li Arıtman: Gül'ün etnik kökenini araştırın

Arıtman DNA testi istedi

Gül, 'Ermeni' sözünü hakaret kabul etti

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın tepki çeken, 'Ermenilerden özür diliyorum' kampanyası için ’düşünce özgürlüğü’ diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yönelik "Annesinin etnik kökeni araştırılsın" sözlerine en iyi yanıt yine CHP'den geldi. İstanbul'da CHP'ye 5 bin kişi katıldı. CHP saflarına katılanlar arasında Ermeni, Musevi vatandaşlarla çarşaflı ve türbanlı kadınlar vardı.Yerel seçimler öncesinde siyasi partilerde hareketlilk devam ediyor. İstanbul için AKP'nin karşısına iddialı çıkmaya hazırlanan CHP aralarında Ermeni, Musevi vatandaşlarla, AKP, ÖDP ve ANAP 'tan binlerce kişiyi saflarına kattı.CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende, Bakırköy'den 3 bin, Beylikdüzü'nden 500, Kağıthane'den 320, Esenyurt Kıraç'tan 400 kişinin CHP 'ye katıldığı açıklandı. Törende 5 bin kişiyi temsilen 45 kişiye rozet takıldı. CHP rozetlerini vatandaşlara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal taktı.Törenden önce bir konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul'da önemli bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, AKP'ye yüklendi.Tekin, "15 yıldır AKP iktidarının İstanbul'u hangi noktaya getirdiğinin en canlı tanıkları sizlersiniz" dedi. Başbakan Erdoğan'ın '3 Y' iddiasıyla ortaya çıktığını söyleyen Tekin, iktidarın yolsuzluk batağına battığını kaydetti. "CHP'ye ilginin asıl nedeni 3 Y'dir" diyen Tekin, " Yolsuzlukla ilgili önümüzdeki günlerde İstanbul'daki manzarayı da göreceksiniz. Topbaş'a rica ediyorum. İstanbul'da neler oluyor; yürekleri yetiyorsa tartışmak istiyorum" dedi.Tekin istifasını Genel Başkan Deniz Baykal'a sunduğu yönünde gazetelerde çıkan haberlere ise, " Bu adaylık süreci içinde Sayın Genel Başkanımız ve Merkez Yürütme Kurulumuz hemen hemen bütün il ve ilçe başkanlarımızın istifalarını alırlar. Gerek duyduğu zaman da istifaları işleme koyarlar" diye cevap verdi.Daha sonra törene geçildi. Aralarında Rum, Ermeni ve Musevi vatandaşlarla değişik siyasi partilerden birçok kişiye CHP rozeti takıldı. Tören sırasında çoğu kişi ayakta kalırken, ilginin oldukça fazla olduğu görüldü. CHP saflarına katılanlar arasında ilk dikkat çeken türbanlı ve çarşaflı kadınlar oldu. Türbanlı kadınlardan biri olan Aslıhan Öztekin, daha önce Cumhuriyet evlerinde çalıştığını ve CHP'ye katılmaya karar verdiğini söyledi. "Başkanımızın arkasındayız" diyen Ertekin, oldukça heyecanlıydı.CHP'ye katılanlar arasında olan babaları avukat İbrahim Menteşoğlunu desteklemek için törene katılanlar arasında Menteşoğlu'nun kızı Almast Menteşoğlu ve oğlu Şahin Menteşoğlu da vardı. Almast çocukların daha iyi bir geleceğe kavuşması için CHP'yi desteklediğini söyledi.Bu arada Noel Baba da CHP 'li oldu. Noel baba kılığına girerek törene katılan Zeytinburnu Spor Kulübü Başkanı İsmail Meracı, "İstanbul'u alacağız "diyerek CHP saflarına katıldı.CHP'ye katılanlar arasında Ermeni asıllı Türk vatandaşları da vardı. Ermeni asıllı Raffi Hermonn, CHP'ye katılma nedenini "Aday olma konusunda da yerel seçimlerde hangi insanla hangi kadrolarla çalışmanız çok önemli" diyerek açıkladı. CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kökeniyle ilgili sözlerine ilişkin Hermonn, "Ülkemizde CHP'si, AKP'si, milyonları kucaklayan parti içinde bütün insanların boyacı kutusuna girmiş gibi aynı olması beklenemez. Arıtman ve Kılıçdaroğlu gibi insanlar var her partide" dedi. Hermonn, "Özür Diliyorum" kampanyasıyla ilgili olarak ise, "Bazı toplumlar medeniyete erken varır; bazıları geç varır. Galiba jetonumuz geç düşüyor. Bütün toplumların onurunu kurtaracak insanların sayısı gün geçtikçe çoğalıyor" şeklinde konuştu.