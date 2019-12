CHP'li Arıtman: Yüzde 35 alırdık

T24 - Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sorunların medya yerine yüz yüze görüşülmesi çağrısıyla ilgili, "İkili görüşmenin anlamı yok. Bir yarar getirmeyecektir. Bunun seçimli bir kurultay olmasında yarar var. Her zaman seçimle liderler güçlenir. Genel Başkan ve parti üst yönetiminin kurultayda hesap vermesi gerekiyor" dedi.



CHP’li Canan Arıtman, son günlerde partisinde yaşanan karşılıklı eleştirilerle ilgili soruları, Bostanlı Semti’ndeki evinde değerlendirdi. Arıtman, CHP’nin aldığı oy oranıyla ilgili şöyle konuştu: "CHP, ekseni kaydığı için başarısız oldu. Yeni CHP söylemi seçmenimizde güven kaybına neden oldu, bu da bize zemin kaybettirdi ve umulan oyları alamadık. Çok net iddia ediyorum ki; Sayın Baykal’ın izlediği politikalara devam etsek, istikrarlı oy artışı sağlıyorduk. En az yüzde 35 alırdık." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sorunların medya yerine yüz yüze görüşülmesi çağrısına değinen Arıtman, ikili görüşmelerin, sorunları çözmek için yeterli olmadığını, CHP liderinin partiyi, medyada, basında tartıştırmaması gerektiğini belirterek, "Bunun için de Kurultay’a gitmesi gerekir. Hemen toplanırsa seçim neticelerini irdeleriz, hem yeni CHP politikaları için kurultaydan onay istemesi gerekir. Dolayısıyla bu tartışma ve görüşme CHP’nin en yetkili organı kurultayda yapılır ve biter. Bu yapılırsa kimse basın ve medyada konuşma durumunda kalmaz. İkili görüşmemizin bir anlamı yok. Bir yarar getirmeyecektir. Çünkü sorun bizim değil sorun CHP’nin, partinindir. Sadece biz yetkili değiliz, esas yetkili olanlar kurultay delegeleridir. Genel başkan ve parti üst yönetimin kurultaya bir hesap vermesi gerekiyor." Arıtman, "CHP’nin Genel Başkanı’nın kim olmasını istersiniz?" sorusu üzerine, "Kim olmalı, bunu benim söylememle olmaz. Buna da daima kurultay delegeleri karar verir. Kimi Genel Başkan, kimi lider görmek istiyorsa görevi verir, göreve çağırır. CHP’de her zaman böyle olmuştur" dedi.





'Partiye yakışanı yapmalıyız'



Arıtman, Gürsel Tekin’e yönelik bir eleştirisi, kişileri, partiyi hedef alan bir eleştirisi olmadığını, çağdaş, sosyal demokrat partiye yakıştığı gibi davranmaları gerektiğini belirtirken, "Genel Başkanımızdan da böyle bir beklentimiz var lütfen bir kurultay toplayalım. Seçim neticelerini ve bundan sonrası için politikaları orada tartışalım. Bunun seçimli bir kurultay olmasında yarar var. Her zaman seçimle liderler güçlenir. Genel Başkan, seçimlerdeki oy oranını başarılı görüyor ama ama genel kanı öyle değil. Buna kurultay karar versin. Kurultaydan kaçınmaya hiçbir neden yok. Kurultay mutlak gerekir. Partimizi basında tartışmayalım kendi aramızda yapalım, CHP de kurultay kararları her zaman kesindir. CHPliler de buna saygılıdır. Kurultayda kararlar alındıktan sonra tüm CHPliler buna saygılıdır" diye konuştu.





'Görmek ve göstermek istemediler'



Arıtman, son olarak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel’in, çalışmadıkları yönündeki iddiasının çok haksız bir eleştiri olduğunu, başarısızlıklara bu tür mazeretler üretilmemesi, örgüte haksızlık edilmemesini isterken, şunları söyledi: "Çalıştık, hem de istemedikleri halde çalıştık. Açık ve net söylüyorum; İzmir il örgütü mevcut milletvekillerinin çalışmasını istemedi. Örgüt çalışmalarına davet edilmedik, çağrılmadık. Bizi görmek ve göstermek istemediler. Sanki biz vebalı, büyük hatalar işlemişiz gibi. İzmir milletvekillerinin performansı yüksek. Hepimizin ayrı ayrı önemli oy potansiyelleri var. Bireysel oylarımız var. Bizi istemediler ama biz ona rağmen çalıştık. Ne yazık ki örgütün görevleri değil, kendimiz programları yaparak bireysel çalışmalarla oy toplamaya çalıştık. İzmirliler’le de bunu ispat edebiliriz. Alaattin Yüksel ile Bostanlı Pazarı’na gidelim. ’Arıtman buraya geldi mi gelmedi mi, çalıştı mı çalışmadı mı, oy istedi mi istemedi mi?’ diye soralım. İspata hazırım. Haksızlık yapmasın."