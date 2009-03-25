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Politika

CHP'li Arıtman, Gül'e 1 lira ödeyecek

CHP Milletvekili Canan Arıtman, annesinin etnik kökeni ile ilgili sözleri nedeniyle Gül'e 1 lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

25 Mart 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Annesinin etnik kökeniyle ilgili gerçek dışı beyanlarda bulunarak, kamusal konumundan kaynaklanan, büyük sorumluluk ve titizlikle yerine getirdiği devlet adamlığı kimliğini kamuoyunda karaladığı” gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasında, CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'dan 1 TL manevi tazminat kazandı.
 

Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Gül'ün avukatı Ömer Küçüközcan ile Arıtman'ın avukatı Rezzan Aydınoğlu katıldı.

Yargıç, tarafların son beyanlarının alınmasının ardından, Arıtman'ın, Cumhurbaşkanı Gül'e, 1 TL manevi tazminat ödemesine karar verildiğini açıkladı.

CHP'li Arıtman, TBMM'de gazetecilere 1915 olayları nedeniyle bir grup tarafından başlatılan “özür dileme kampanyasını” değerlendirdiği sırada, “Cumhurbaşkanı Gül'ün kampanyayı desteklediğini” iddia etmiş, “Gül, cumhurun, yani Türk milletinin Cumhurbaşkanlığını yapsın, etnik kökeninin değil”, “Gül'ün anne tarafından etnik kökenini araştırın, görürsünüz” şeklinde beyanlarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Gül, bu sözlerle, “Annesinin etnik kökeniyle ilgili gerçek dışı beyanlarda bulunarak, kamusal konumundan kaynaklanan, büyük sorumluluk ve titizlikle yerine getirdiği devlet adamlığı kimliğinin kamuoyunda karalanması dolayısıyla” Arıtman'a 1 TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

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