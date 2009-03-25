CHP'li Arıtman, Gül'e 1 lira ödeyecek

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Annesinin etnik kökeniyle ilgili gerçek dışı beyanlarda bulunarak, kamusal konumundan kaynaklanan, büyük sorumluluk ve titizlikle yerine getirdiği devlet adamlığı kimliğini kamuoyunda karaladığı” gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasında, CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'dan 1 TL manevi tazminat kazandı.





Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Gül'ün avukatı Ömer Küçüközcan ile Arıtman'ın avukatı Rezzan Aydınoğlu katıldı.



Yargıç, tarafların son beyanlarının alınmasının ardından, Arıtman'ın, Cumhurbaşkanı Gül'e, 1 TL manevi tazminat ödemesine karar verildiğini açıkladı.



CHP'li Arıtman, TBMM'de gazetecilere 1915 olayları nedeniyle bir grup tarafından başlatılan “özür dileme kampanyasını” değerlendirdiği sırada, “Cumhurbaşkanı Gül'ün kampanyayı desteklediğini” iddia etmiş, “Gül, cumhurun, yani Türk milletinin Cumhurbaşkanlığını yapsın, etnik kökeninin değil”, “Gül'ün anne tarafından etnik kökenini araştırın, görürsünüz” şeklinde beyanlarda bulunmuştu.



Cumhurbaşkanı Gül, bu sözlerle, “Annesinin etnik kökeniyle ilgili gerçek dışı beyanlarda bulunarak, kamusal konumundan kaynaklanan, büyük sorumluluk ve titizlikle yerine getirdiği devlet adamlığı kimliğinin kamuoyunda karalanması dolayısıyla” Arıtman'a 1 TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.