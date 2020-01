CHP'li Arık'tan 'Adalet çağrısı'

KAYSERİ, (DHA)- CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Sağlık Bakanlığı’nı çalışanlar arasında adaletli olmaya davet etti. Dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a yazılı bir soru önergesi ile kadrosu dışında çalışan, hak etmediği aylık ücreti alan personelin durumunu sorduğu ancak aradan bir yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen sorularına yanıt alamadığını ifade etti.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Sağlık Bakanı’na seslenerek sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmamasını istedi. Arık, 9 Haziran 2016\'da dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi vererek, kadrosu dışında çalışan sağlık personelinin durumunu ve devletin uğratıldığı zararı sorduğunu ifade etti. Arık, şöyle dedi:

\"1 yıldan fazla zamandır Sağlık Bakanlığı’ndan kadrosu dışında çalıştırılan sağlık personelinin durumunu öğrenmek istiyoruz. Ama şeffaflık, adalet, hukuk, vicdandan habersiz Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu sorularımızı görmezden, duymazdan geliyor. Devlet adamlığı ile bağdaşmayacak bir şekilde hukuksuz uygulamalarına devam ediyor.”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Kayseri Şubesi’nin şikayetleri üzerine gündeme taşıdıkları konunun son dönemde Türk Sağlık Sen Kayseri Şubesi tarafından isimler verilerek somutlaştırıldığını ifade eden Arık açıklamalarını şöyle sürdürdü:

\"1 yıl önce SES Kayseri Şubesi’nin şikayetleri üzerine gündeme getirdiğimiz iddialar bugünlerde Türk Sağlık- Sen Kayseri Şubesi tarafından isim isim açıklanarak desteklenmektedir. Türkiye’yi adaleti mumla aranan bir ülke haline getiren AKP iktidarı çalışanlar arasında da adaletsizlikte sınır tanımıyor. Türk Sağlık Sen Kayseri Şubesi tarafından gündeme getirilen iddialar öyle yenilir yutulur cinsten değil. Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde hükümete yakınlığı ile bilinen sendikanın başkan yardımcısı fazla mesai olarak Ekim ayında Acil Triaj Bölümüne Cumartesi günleri 24 saatlik 4 nöbet yazılmış. Şahsın görevi ise, çok farklı bir yer. Bu nöbetin maddi karşılığının neredeyse bir asgari ücret bedeli olduğu vurgulanıyor. Yani tüyü bitmemiş yetimin hakkı yandaşa peşkeş çekiliyor. Yine Türk Sağlık Sen Kayseri Şubesi’nin BİMER’e fiili olarak röntgen teknisyenliği yapmadığı halde fiili olarak röntgen teknisyeni olarak görev yapanların yararlanabildiği fiili hizmet zammı ve şua izinlerinden faydalandığı konusunda şikayet ediyor. Yani her yerde hukuksuzluk, her yerde adaletsizlik, her yerde tüyü bitmemiş yetimin hakkının gaspı var. Bu tabloyu görünce bir yıldan önce dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a verdiğimiz soru önergesinin yanıtsız bırakılmasının arkasındaki gerçeği net bir şekilde görebiliyoruz.\"