CHP’li Arık: Otizmli kızım sınavı kazandı ama okula almadılar!

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, otizmli kızı Tuğçe ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, otizimli çocukların eğitim alanında yaşadıkları sorunları aktardı. Arık, kızının TEOG’da anadolu lisesini kazandığını ancak okula ‘altyapı eksikliği’ sebebiyle kabul edilmediğini söyledi.

Bianet’in haberine göre, kızının da otizmli olduğunu anlatan Arık, Türkiye'deki tüm otizimli çocukların ailelerinin aynı sıkıntıları yaşadığına dikkat çekti.

"Kızım, TEOG'da Kız Teknik Anadolu Lisesi'ni kazandı. Büyük bir heyecanla okula gittik, orada bize Turizm Meslek Lisesi'nde özel bir sınıf oluşturulduğu söylendi. Biz de kabul ettik ve oraya gittik. Ancak okul müdürü bize 'Benim altyapım yok, ben normal çocuklara sınıf bulamıyorum, bu çocuklar için de sınıf yok' dedi. Yani çocuklar okula kaydediliyor ama eğitim alacakları bir sınıf yok. Sınıf olsa öğretmen yok.

“Otizimli aile olarak, siz okula gittiğinizde karşınıza çıkan okul idarecisi sizin çocuğunuza eğitim verecek bir öğretmenin olmadığını söyler, siz eğitimin anayasal hakkınız olduğunu söylersiniz, direnirsiniz, zorla çocuğunuzu okula kabul ettirirsiniz ama bir dönemden sonra bakarsınız ki karşınıza aileler çıkar. 'Bizim çocuklarımızı otistik çocuklarla nasıl okutursunuz?' derler.

"Çoğu aile otizimli çocuklarını eve hapsetmek zorunda kalıyor. Okula kaydedilen çocuklar da gerekli altyapıya sahip olmadığı için sağlıklı eğitim alamıyor."

Arık, otizmin tedavisinde sürekli eğitimin önemli olduğunu vurgulayarak, çocukların haftada en az 40 saat eğitim alması gerektiğini, Türkiye'de ise otizimli çocuklara verilen eğitim süresinin iki saat olduğunu hatırlattı.

Her 68 çocuktan birinin otizmli doğduğunu ve bu konunun araştırılması için TBMM'de önerge verdiğini aktaran Arık, "Otizmli aileler adına sesleniyorum, bu çocukların eğitim haklarını ellerinden almayın, eğitim anayasal bir hakkımızdır, bu çocukların eğitimini sağlayın. Bir baba olarak benim hedefim kızımı üniversite mezunu yapabilmek" ifadesini kullandı.