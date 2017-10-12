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Politika

CHP'li Arık, Nuriye Gülmez'i ziyaret etti

ANKARA, (DHA)- CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, FETÖ’nün önemli isimlerinden Adil Öksüz’ün eldeki somut kanıtlara rağmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını, buna karşılık haklarında hiçbir kanıt bulunmayan Nuriye Gülmez ve Semih Yalçın’ı

12 Ekim 2017 17:55

ANKARA, (DHA)- CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, FETÖ’nün önemli isimlerinden Adil Öksüz’ün eldeki somut kanıtlara rağmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını, buna karşılık haklarında hiçbir kanıt bulunmayan Nuriye Gülmez ve Semih Yalçın’ın işlerinin ellerinden alınıp, tutuklu yargılanmalarının toplum vicdanını yaraladığını söyledi.
CHP Sağlık Komisyonu üyeleri OHAL kapsamındaki KHK ile meslekten çıkartıldıktan sonra başlattığı açlık grevinin ardından tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen’i Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Açlık grevinde 217 günü geride bırakan Gülmen hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan CHP Sağlık Komisyonu üyeleri, ziyaret ardından Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumu ile ilgili TBMM\'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, yargıda yaşanan çelişkili durumlara dikkat çekerek, hatadan dönülmesini istedi. FETÖ’nün önemli isimlerinden Adil Öksüz’ün hakkındaki çok sayıdaki mahıka karşılık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirten Arık, şöyle dedi:
\"Bu Adil Öksüz’ün tutuksuz yargılanması için düzenlenen belge. Burada Adil Öksüz’ün hakkında somut deliller olduğunu belirtilerek, tutuksuz yargılanmasına hükmediliyor. Diğer yandan haklarında hiçbir delil olmayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hayat mücadelesi veriyor, tutuklu yargılanıyor. Buradan hükümet yetkililerine sesleniyorum: Bir an önce bu yanlıştan vazgeçin, Nuriye ve Semih’i işlerine iade edin. Varsa bir suçları, haklarında bir delil varsa yargılamaya ama tutuksuz yargılamaya devam edin. Ama hiçbir delil yok. Adil Öksüz serbest bırakılıyor, haklarında hiçbir somut delil olmayan Nuriye ve Semih işlerinden ediliyor, hapse atılıyor.”

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