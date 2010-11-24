-CHP'Lİ ANADOL: HAK ARADIKLARI İÇİN AÇIĞA ALINDILAR TBMM (A.A) - 24.11.2010 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, açığa alınan üç generalin, YAŞ kararları nedeniyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesine gittiğini, mahkemenin de yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirterek, ''Hak aradıkları için açığa alındılar. Aklınız, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına kadar neredeydi'' diye sordu. Anadol, üç subayın açığa alınmasını, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Bu sabahki basın toplantısında, bir soru üzerinde konuya ilişkin düşüncelerini paylaştığını, ancak şimdi açıklık getirmek istediğini anımsatan Anadol, ''Malum, yandaş çevreler yine, sakın askeri vesayet iddiasını ileri sürmesinler. Bu bal gibi AKP'nin sivil, iktidar vesayetidir ve hukukla nasıl sorumsuzca oynadığını, hukuku nasıl siyasete alet ettiğini gösteren çok somut bir örnektir'' diye konuştu. Anadol, bazı bakanların, bürokratları hakkında soruşturma izni vermediğini, Danıştayın, soruşturma izni vermeme kararlarını kaldırdığını ifade ederek, devletin, istediği zaman suç işlediği şüphesi bulunan, hakkında dava açılan veya şikayet edilen memurlarını, görevden almadığı gibi yargılamasına bile izin vermediğini belirtti. ''Balyoz'' iddianamesinin 6 Temmuz 2010'da mahkemeye sunulduğunu, iddianamede, açığa alınan üç generalin de yer aldığını anımsatan Anadol, ''Madem bu kadar titizsiniz, iddianame yayımlandı, mahkeme iddianameyi kabul etti, niye o zaman görevden almadınız? Dava açılması nedeniyle görevden alıyorsanız 6 Temmuzdan sonra niye açığa almadınız'' diye sordu. Anadol, ''Balyoz planı'' iddialarına ilişkin 23 Temmuz 2010'da açılan davada, haklarında yakalama emri çıkartılan 102 sanık arasında, eski hava ve deniz kuvvetleri komutanı ile açığa alınan üç generalin de olduğunu anımsatarak, şunları söyledi: ''Çankaya'da pazarlık yapıldı, yakalama emri kaldırıldı. Yakalama emri verildiğinde, bu generalleri niye açığa almadınız? Eğer Balyoz davasında sanık olmak görevden almayı gerektiriyorsa şu anda görev başında 22 general var, onlar görevine devam ederken niye bunlar açığa alınıyor? Üç general, terfi edemedikleri için YAŞ kararları nedeniyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesine gittiler, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yani hak aradıkları için açığa alındılar, sivil darbe dediğim bu. Aklınız Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararına kadar neredeydi? Hukuku istediğiniz kişilere uygulayacaksınız, istediğinize uygulamayacaksınız. Hukuk kurallarının genelliği ilkesi vardır. Bu kural ihlal edilmiştir. Bir yandan YAŞ kararlarının Danıştaya açılmasını isteyeceksiniz, sonra da bu hakkı kullananları açığa alacaksınız. Bu istisnai bir olaydır, ilk kez meydana geliyor. Yasal dayanağı varmış gibi görünse de çifte standart, çoklu standart egemendir.''