CHP'li Anadol: Cumhuriyeti korumak görevimiz

CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, ''Cumhuriyeti korumak ve kollamak görevimiz'' dedi.

Anadol, CHP Edirne Merkez İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen ''Birlik ve Dayanışma'' yemeğinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulusun güvencesi olduğunu ifade ederek, ''Cumhuriyeti kollamak ve korumak görevimiz'' diye konuştu.

Konuşmasında, Türkiye'yi karamsarlığa itecek bir iktidarın uygulamalarıyla karşı karşıya kalındığını öne süren Kemal Anadol, sözlerini şöyle tamamladı:

''Bize hiç bir şey sormayan bu iktidar, neden adını bile koyamadıkları bu açılım konusunu bize soruyor? Çünkü, kendilerine suç ortağı arıyorlar. Halktan gelecek tepkiler nedeniyle kendilerine suç ortağı arıyorlar. Biz suç ortağı olmadık, bundan sonrada olmayacağız.''

CHP Parti Meclisi Üyesi Ferhat Demir de siyasetin uzun soluklu bir yarış olduğunu, bu dönemde kırgınlıkların, dargınlıkların olabileceğini, ancak bütün bunların unutularak CHP'nin iktidar olması için çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Yemekte bir Atatürk posteri açık artırma ile satışa çıkarıldı. Uzunköprü İlçe Yönetim Kurulu üyesi emekli Kurmay Albay Cemalettin Yılmaz, posterin satışa çıkartılmasından üzüntü duyduğunu belirterek, Merkez ilçe başkanlığına 10 bin TL bağışladığını kaydetti. Bunun üzerine Atatürk posteri Yılmaz'a verildi.