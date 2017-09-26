CHP'li Altıok'tan tekmelenen 'Mia' isimli köpeğe ziyaret

İZMİR, (DHA)- CHP\'nin Doğa ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, İzmir\'in Aliağa İlçesi\'nde bir kişinin tekmeli saldırısına uğrayan \'Mia\' isimli köpeği ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Altıok, \"Ben hem bir hayvansever hem de hayvan hakları için çalışan bir siyasetçi olarak, Mia\'dan kendi adıma özür diledim\" dedi.

Kültür Mahallesi Fevzipaşa Caddesi\'nde alkollü içki satışı yapan büfe işleten Remzican Akansu\'nun \'Mia\' isimli 3 yaşındaki köpeği, geçen 15 Eylül\'de 12 suçtan emniyette kaydı bulunan N.Y.\'nin tekmeli saldırısına uğradı. Gözaltına alınan N.Y. sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı. CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, tekmeli saldırıya uğrayan Mia\'yı ve sahibini ziyaret edip, bilgi aldı. Ziyaretle ilgili konuşan Zeynep Altıok, şöyle dedi:

\"Mia, saldırı sonrası korkudan kaçmış ve uzun bir süre sahibini bulamamış. Ama şu an mutlu. Bizi de sevgiyle karşıladı. Sahibinden aldığımız bilgiye göre Mia\'ya saldırana 546 TL idari para cezası kesilmiş, sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Kimsenin hayvanları sevme mecburiyeti yok ama zarar vermeye de hakkı yok. Ben hem bir hayvansever, hem de hayvan hakları için çalışan bir siyasetçi olarak, Mia\'dan kendi adıma özür diledim. Çünkü onu koruyacak kanunu hala meclisten çıkaramadık. Hayvanları Koruma Kanunu\'da değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifimiz bir buçuk yıldır komisyonda bekliyor. Teklifimiz kanun haline gelmiş olsaydı mevcut haliyle kabahat kabul edilen bu şiddet suçu cezasız kalmaz ve saldırgan Türk Ceza Kanunu kapsamında yargılanırdı. Bunu bekletenler de Mia\'ya ve nice şiddet mağduru hayvana özür borçludur.\"

Zeynep Altıok mevcut yasanın şiddeti meşrulaştıran caydırıcı olmaktan uzak içeriğine karşın saldırganın en üst sınırdan ceza alması için olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Aliağalı hayvanseverlere de teşekkür eden Zeynep Altıok, şöyle dedi:

\"Hayvanlara yönelik şiddet uygulayanlara toplumsal tepki gösterilmesini, sosyal medya ve basın üzerinden ifşa edilmesini önemsiyorum. Bunun hem caydırıcılık hem de toplumsal farkındalık yaratma açısından değerli olduğunu düşünüyorum. İnsana yönelik haksızlığa, hukuksuzluğa çıkardığımız ses kadar, sesi olmayan hayvanların sesi olmak da vicdan gereğidir. Bu anlamda Mia için yürüyüş yapan Aliağalı hayvanseverlere bu hassasiyeti gösterip kamuoyu yarattıkları için ve saldırganın kimliğinin tespit edilerek bulunmasını sağlayan sahibine teşekkür ederim. Bu takip başka hayvanların benzer şekilde saldırı ve tacize uğramaması adına da bir bilinç ve farkındalık için önemli.\"



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