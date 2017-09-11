CHP'li Altıok'tan 'ODTÜ yolu' tepkisi: Doğayı katlederek yol yapmak, barbarlıktır

ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, ODTÜ arazisindeki ağaçların taşınarak, yol yapılmasıyla ilgili \"Medeniyet, ağaçları katlederek, yol yapmak değildir. Medeniyet; laik, demokratik, eğitim ve bilim düşmanlığı ile kin güdülerek ağacından akademisyenine öğrencisine kadar hedef alınan ODTÜ\'nün temsil ettiği her şeydir. Sosyal devlet, sosyal adalet ve insanlık çıkar. Doğa\'ya ve yaşama saygı çıkar. Doğayı katlederek, yol yapmak, sadece ve sadece barbarlıktır\" dedi.

Doğa ve İnsan Haklarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok, ODTÜ Teknokent Kavşağı\'yla 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve ODTÜ\'nün içinden geçecek olan tünelin yapımı için başlatılan çalışmaya yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Rektörlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yapılan protokolde, yol için planlanandan daha fazla ağaç kesildiğini ileri süren Altıok, \"Protokolde 35 metre denilmesine rağmen 100 metre genişliğinde yol yapılmış ve protokolde korunacağı belirtilen ekosisteme ciddi zarar verilmiştir. Bu da ODTÜ\'ye sınavla değil ancak toma ve polisle girebileceklere özgü bir sahte manevradır. Tam da kurtuluşumuz ve özgürlüklerimiz için tarihi bir gün olan 9 Eylül\'ü kutladığımız bir gecede on yıllardır ODTÜ\'lülerin birçok emekle büyüttüğü ODTÜ Ormanına adeta bir vinç ve polis ordusu ile tomalar eşliğinde saldırılarak yaklaşık 12.000 ağaç yok edildi. Tayyip Erdoğan\'ın atadığı kayyum rektörün, Melih Gökçek ile yola dair protokol imzalanacağını mail yoluyla duyurmasının hemen ardından, böyle bir baskının yapılmış olması doğa katliamının faillerini ve ortaklarını da ortaya çıkarıyor\" dedi.

\"\'YOL, MEDENİYETTİR\' DİYENLER YANILIYOR\"

\'Medeniyet; ağaçları katlederek, yol yapmak değildir\' diyen CHP\'li Altıok, şunları kaydetti:

\"Düşünceye, bilime, doğaya, yaşama düşman Melih Gökçek ve düğmesine basan rant iktidarının tek anladığı beton, yandaş firma ve para. Ankara\'yı parsel parsel satanlar şimdi de halkın nefesini dahi satma derdinde. ODTÜ ormanında yaşayan kuş, kedi, kirpi, tilki ve birçok hayvan da bu katliamda yok edildi. Yol medeniyettir, diyenler yanılıyor. Medeniyet ağaçları katlederek yol yapmak değildir; medeniyet laik demokratik eğitim ve bilim düşmanlığı ile kin güdülerek ağacından akademisyenine öğrencisine kadar hedef alınan ODTÜ\'nün temsil ettiği her şeydir. ODTÜ\'den ağaçları, doğayı koruyarak metro yapmak, toplu taşımayı geliştirmek ve bu şekilde yol yapma anlayışı doğar. Sosyal devlet, sosyal adalet ve insanlık çıkar. Doğa\'ya ve yaşama saygı çıkar. Doğayı katlederek yol yapmak sadece ve sadece barbarlıktır\"

\"ODTÜ ORMANI, HALKIN KENDİ ÇOCUKLARININ EMEKLERİYLE VAR EDİLDİ\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok, açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Ankaralılardan milyarlarca vergi toplamasına rağmen 1 metre metro yapamamış sonra da metroyu ulaştırma bakanlığına devretmiş, daha başkentte 24 saat ulaşımı bile 20 yıldır çözememiş bir belediye başkanının yol bahanesiyle ODTÜ\'ye girmesi fırsatçılık ve doymazlıktır. Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ\'de yaptığı ağaç katliamıyla övünerek, \'4,5 km\'lik yolu bir gecede açarak büyükşehir belediyesi bir rekora daha imza attı\' dedi. Evet bir rekor var; bir gecede ağaç katletme rekoru. Gece yarısı işçi çalıştırmak ağır koşullarda hak ihlali de cabası. O yollar yandaşların zenginliğine, halkın yoksulluğuna ve yozluğa açılmaktadır. Talan edilen yalnızca ormanlarımız değildir.

ODTÜ ormanı, bu halkın kendi çocuklarının emekleriyle, on yıllardan bu yana bozkırı yeşertmek için gecesini gündüzüne katıp ter dökenlerin alın teriyle yoktan var edilmiştir. Betona boğulmuş, rantçı zihniyetin elinde tarumar edilmiş bir şehirde, doğanın yıkılmayan, sapasağlam ayakta duran son nefes alanıdır. Masa başı pazarlıklarla bu alanı ranta açmaya, talan ettirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Talan edilen, geleceğimizdir. Bu yolun ulaşım sorununu çözemeyeceği çok iyi bilinmektedir. Esas mesele, ulaşım sorunun çözülmesi değil, daha çok AVM yapma, daha çok rezidans inşa etme, daha çok rant elde etme meselesidir. O AVM\'lerin ve lüks konutların rantı yandaşlar arasında paylaştırılırken, bu halkın yoksul çocukları o AVM\'lerde ve rezidanslarda en düşük maaşlarla, en zor şartlar altında ve güvencesiz çalıştırılmaktadır. İstedikleri kadar kamu yararından söz etsinler\"