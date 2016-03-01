CHP'den Davutoğlu'na: IŞİD, bomba malzemelerini Türkiye üzerinden mi alıyor?

CHP Genel Başkan yardımcısı Zeynep Altıok, çatışma bölgelerindeki silah ve mühimmatın dolaşımı üzerinde araştırma yapan Conflict Armament Research (CAR) kuruluşunun, "IŞİD ve diğer cihatçı örgütlerin, patlayıcı yapımı için ihtiyaç duyduğu malzemelerin büyük bir kısmının Türkiye’den sağladığı" iddialarını Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sordu. “Hükümetiniz Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili CAR kuruluşunun ve Independent Gazetesi’nin iddialarını araştırmış mıdır” diye soran Altıok, “Basında belgeleriyle birlikte yer alan tırlarla silah taşınma olayıyla, CAR kuruluşunun mevcut iddiaları arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor musunuz?” dedi.

Altıok’un, Başbakanın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi şöyle:

"İngiliz Independent Gazetesi'nde çıkan bir habere göre çatışma bölgelerindeki silah ve mühimmatın dolaşımı üzerine araştırma yapan Conflict Armament Research (CAR) kuruluşu, Suriye ve Irak'taki IŞİD ve diğer cihatçı örgütlerin, patlayıcı yapımı için ihtiyaç duyduğu malzemelerin büyük kısmını Türkiye üzerinden sağladığı iddia edilmiştir.

Gazetenin haberleştirdiği CAR raporuna göre, aralarında kimyasal ve elektronik malzemeler ile gübre ve kabloların da bulunduğu, bomba yapımında kullanılan malzemelerin birçoğu, IŞİD'in kontrolündeki bölgelere Türkiye üzerinden girmiştir. CAR raporunda, kaçakçılığın artmasıyla IŞİD'in eline geçen malzemelerin de çeşitlenip arttığı, örgütün giderek daha komplike ve güçlü patlayıcılar hazırlayabildiği belirtilmiştir. Avrupa Birliği'nin de fon sağladığı CAR adlı kuruluşun raporu, Suriye ve Irak'ta kullanılan el yapımı patlayıcıların 20 ay boyunca incelenmesi sonucu yazılmıştır.

CAR bomba yapım malzemelerinin sadece Suriye ve Irak'ı çevreleyen ülkelerden gelmediğini, ancak "ana geçitin" Türkiye olduğunu iddia etmiştir. Yine CAR Başkanı Bevan'ın şu sözlerine yer verilmiştir: "CAR araştırmacıları Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine tırların, araçların, insanların, gıda ve petrolün geçiş yaptığını gördü. Türkiye ve IŞİD'in kontrol ettiği bölgeler arasındaki sınır fiilen açık durumda".

İngiliz Independent gazetesinin yukarıda belirtilen haberine istinaden;

-Hükümetiniz Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili CAR kuruluşunun ve Independent Gazetesi’nin iddialarını araştırmış mıdır? Araştırmışsa eğer hangi sonuca ulaşmıştır?

-Gazetenin ve CAR kuruluşunun iddiaları doğru ise yetkililerle ilgili soruşturma süreci başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa eğer soruşturma hangi aşamadadır?

-Hükümetinize bundan önce yurtiçi veya yurtdışı kuruluşlardan “IŞİD’in bomba yapımında kullanılan malzemelerinin Türkiye üzerinden gittiği” iddiasıyla başvuru, bilgilendirme yapılmış mıdır? Yapılmışsa eğer hükümetiniz bu başvuru veya bilgilendirmelere istinaden ne gibi bir işlem yürütmüştür?

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarından, bugüne kadar IŞİD’in, El Nusra’nın ve Suriye’deki diğer cihatçı grupların kontrol ettiği sınırlar boyunca geçişi gerçekleşen tırlarla ne gibi malzemeler taşınmıştır? Hükümetiniz ve ilgili kurumlarınız geçişi gerçekleştiren tırları incelemiş midir?

-Basında belgeleriyle birlikte yer alan tırlarla silah taşınma olayıyla, CAR kuruluşunun mevcut iddiaları arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor musunuz?

-Yukarıda iddia edilen bilgiler doğru ise; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Ortadoğu’yu ve ülkemizi kana bulayan cihatçı terör örgütlerine yardım ve yataklık ettiğini düşünüyor musunuz?