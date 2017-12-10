CHP'li Altıok'tan '2016 ve 2017 İnsan Hakları İhlalleri' raporu

ANKARA, (DHA)- CHP, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi\'nin 69\'uncu yıl dönümü\'nde, 2016 ve 2017 İnsan Hakları İhlalleri Raporu yayınladı. İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok\'un hazırladığı raporda, \'OHAL dönemi insan hakları ihlalleri, cezaevindeki gazeteci ve milletvekilleri, ihraç edilen kamu çalışanları, polis şiddetine maruz kalanlar, sokağa çıkma yasağı sürecinde yaşananlar ve diğer hak ihlalleri\'ne yer verildi.

Genel Başkan Yardımcısı Altıok, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi\'nin 69\'uncu yıl dönümüne Olağanüstü Hal baskısı altında, tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanlarının olduğu, gazetecilerin tutuklandığı, aydınların konuşturulmadığı bir ortamda girildiğini söyledi. Altıok, \"Anayasa ve uluslararası sözleşmelere göre hakların korunması ve daha da ileriye götürülmesi konusunda öncelikli sorumluluk sahibi olan iktidarın bırakın bu sorumluluğu yerine getirmeyi ihlallerin kaynağı olduğu bir dönemdeyiz\" dedi. CHP\'li Zeynep Altıok, şöyle devam etti:

\"Seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları ve genel başkanların hapsedildiği, ifade özgürlüğünün yok edildiği, belediyelere mafya usulü el konulduğu bir dönemde 10 Aralık İnsan Hakları Günü\'nün ve anlamının ne olduğunu topluma daha fazla anlatmalı ve haklarının her gün daha çok nasıl gasp edildiğini belirtmemiz gerekiyor.\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok\'un 2016 ve 2017 İnsan Hakları İhlalleri Raporunda yer alan bilgi ve verilerden bazıları şöyle:

* 2016 Yılında 250 gazeteci çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı, 17\'si imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü olmak üzere 152 gazeteci tutuklandı.

* Toplumsal gösterilerde 219\'u çocuk 2581 kişi kolluk kuvvetleri tarafından şiddet gördü.

* Cezaevlerinde 1348 kişi işkence ve kötü muamele gördü.

* 2016 yılında sivillerin yaşam hakkını elinden alan 18 canlı bomba katliamı gerçekleştirildi. 8\'ini terör örgütü TAK, 6\'sını PKK, üstlendiği eylemlerin 5\'i IŞİD tarafından gerçekleştirildi. Bu katliamlarda toplam 212 sivil yaşamını yitirirken 1273 yurttaş da yaralandı.

* Sokağa çıkma yasakları nedeniyle en az 1 milyon 900 bin kişinin en temel yaşam, eğitim ve sağlık hakları ihlâl edildi. Sokağa çıkma yasakları uygulanan il ve ilçelerde uygulanan abluka sonucu gerçekleştirilen yıkımların da etkisiyle en az 500 bin insan zorla yerinden edildi, göçe zorlandı.

* Barış isteyen 128 imzacı akademisyen ihraç edildi.

* 2016 yılında Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla 240\'ı çocuk 5 bin 28 kişi hakkında dava açıldı. * 2016 yılında 328 kadın cinayete kurban gitti.

* 2017 yılında tutuklu gazeteci sayısı 212\'ye yükseldi.

* 2016 ve 2017 yılında meydana gelen zırhlı araç çarpmaları sonucunda, 5\'ü çocuk 22 yurttaş yaşamını yitirdi, 20\'yi aşkın kişi ise yaralandı.

* 2017\'nin ilk 10 ayında en az 1683 işçi iş cinayetlerine kurban verildi.

* 2017\'nin ilk 10 ayında 346 kadın katledildi. 399 çocuk cinsel istismara uğradı.