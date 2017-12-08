CHP'li Altıok TBMM bahçesine kedi evleri yaptırdı

CHP'nin Doğa ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, havaların iyice soğuması sonrasında Meclis ve civarında yaşayan kediler için kedi evleri yaptırdı.

Meclis’in çeşitli yerlerine koyulan kedi evlerinin içine mama ve su da koyan Altıok “Benim de evde iki kedim var. Dışarıda kalan bütün hayvanlara mutlaka sığınabilecekleri bir yer ve yemekle su gerekiyor. Özellikle bu soğuk havalarda bütün vatandaşlarımızdan ricamız, sokakta kalan hayvanlar için biraz yemek biraz su ve sığınacakları küçük bir yer yapmaları. Meclis’e kedi evlerimizi koyduk. Umarım sayısını arttırırız” dedi.