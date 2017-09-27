CHP’li Altıok, Sivas Davası önergesini 3'ncü kez verdi

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak katliamında hayatını kaybeden şair Metin Altıok'un kızı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Zeynep Altıok, daha önce 2 kez 'kişisel ve uzun' bulunarak reddedilen Sivas Davası önergesini 3’ncü kez 'kısaltarak' verdi.

Zeynep Altıok, daha önce iki kere Meclis Başkanlığı’nca ‘kişisel ve uzun’ bulunduğu gerekçesiyle kabul edilmeyerek iade edilen Sivas Davası önergesini bu defa farklı bir şekilde verdi.

Altıok, üçüncü kez Meclis Başkanlığı'na Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede “TBMM Başkanlığı 1 Mart 2017 tarihinde Sivas Davası sanıklarıyla ilgili verdiğim soru önergesini ‘kişisel ve uzun’ bularak tarafıma bir üst yazıyla geri göndermiş bulunuyor.

Bahsi geçen önergede yer alan sorular şahsım ve Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan tarafından daha önce de sorulmuş ve yanıtsız bırakılmıştı. ‘Sivas Davası sanıkları nerede, kaçı firari, kaçı cezaevinde?’ gibi sorular, ilgili mahkumlar her ne kadar babamın da aralarında bulunduğu 35 insanı yakarak öldürmüş olsalar da ‘kişisel’ değildir” ifadelerini kullandı.

Altıok, önergesindeki sorularının kişisel bir merak olmadığını, Türkiye ve dünya tarihinde kara bir leke olan, sistemli ve bilinçli bir şekilde karanlıkta bırakılan bir insanlık suçuna ait sürmekte olan davanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için mühim olduğunu belirtti.

Daha önce Meclis Başkanlığınca uzun sorular olduğu gerekçesiyle iki defa kabul edilmeyen önergedeki soruları bu defa kısa bir şekilde soran Altıok “Konunun kişisellik boyutunu açıklığa kavuşturduğumuza göre sorularımı ‘kısa’ şekilde ifade ederek yeniden yöneltmek gereği doğmuştur” dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'FETÖ'cü oldukları iddiasıyla gözaltına alınanlara yer bulunamayınca, Sivas Katliamı sanıklarının hücrelerden koğuşa alınma kararı iddialarına ve bu iddialar sonrasında Akit gazetesinin konuyla ilgili “Bakanlık mazlumlara duyarsız kalmadı” manşetine de değinen Altıok “‘Laiklik yeni anayasada olmamalıdır’ diyen ve Sivas Katliamı sanık avukatlarının neredeyse tümünü çeşitli kademelerinde üst düzey yönetici, bakan, milletvekili, il başkanı yapmış bir partinin Meclis Başkanı da bu makamda olmamalıdır. Çünkü laiklik ilkesi adil ve bağımsız yargının işleyebilmesi için olmazsa olmazdır. İnsanlık suçlarında tarafsızlığın sağlanması da ancak laiklik ilkesini benimsemiş, tüm partilere ve bu partilerin seçilmişlerinin temsil ettiği tüm vatandaşlara eşit mesafede duran bir parlamento sistemi ve meclis başkanı ile mümkün olabilir” dedi.

Altıok’un ‘hayırlı olsun’ diyerek üçüncü kez verdiği Sivas Davası önergesinde sorduğu sorular şu şekilde:

- Halen cezaevlerinde Sivas davasında hüküm giymiş kaç kişi vardır?

- Bu hükümlülerin isimleri nedir?

- İnfazı tamamlanıp serbest kalan hükümlü sayısı kaçtır?

- Bu hükümlülerin isimleri nedir?

- Bu hükümlüler ne kadar süre cezaevlerinde kalmıştır?

- Hakkında arama ve yakalama kararı olan sanık sayısı kaçtır?

- Bu sanıkların isimleri nedir?

- Firari sanıklardan yurtdışında olduğu tespit edilen sayısı kaçtır?