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Politika

CHP’li Altıok: Hayvanları koruyan bir yasa yok

"Hayvanlara karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu kapsamına alınsın"

08 Ağustos 2017 16:47

CHP İnsan ve Doğa Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Türkiye’de hayvanları tam anlamıyla koruyacak ve vicdanları tatmin edecek bir yasanın olmadığını söyledi.

Mevcut yasaya göre yalnızca sahipli hayvanların 'mal' olarak değerlendirildiğini ve öldürülmeleri halinde Türk Ceza Kanunu'ndaki 'Mala zarar verme"' suçundan işlem yapılabildiğini hatırlatan  Altıok, “Sahipli hayvanlar hala "mal" kapsamında, sahipsizler ise "mal" dahi değil. O yüzden hayvanlara yönelik her türlü şiddet cezasız kalıyor. Oysa hayvana şiddet olan yerde insana şiddet vardır. Suçla mücadelenin ilk basamağı hayvanlara yönelik ihmal istismar ve her türlü şiddetin durdurulmasını sağlamaktır. Hayvan hakları olmadan insan haklarının korunmasından söz edemeyiz” dedi.

 

"Hayvanlara karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu kapsamına alınsın"

 


Zeynep Altıok, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılmasına dair verdiği kanun teklifinin bir buçuk yıldır komisyonda beklediğini belirterek, “TBMM'den geçip yasalaşmadığı için, sahipsiz hayvanları öldürmek hala Kabahatler Kanunu çerçevesinde, 'kabahat' olarak değerlendiriliyor.

Yani mevcut yasaya göre bir hayvanı öldürmenin, tecavüz etmenin cezası, kapalı alanda sigara içmeyle, gürültü yapmayla eşdeğer. Verdiğimiz kanun teklifinde “Hayvanları Koruma Kanunu” isminin “Hayvan Hakları Kanunu” olarak değiştirilmesini talep ettik. Çünkü tüm canlıların hukuken hakları olduğunu savunuyor ve her canlının yaşam hakkına saygı gösterilmesini istiyoruz. Bu anlamda hayvanlara karşı işlenen her türlü suçun da Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasını öneriyoruz” diyerek mevcut yasanın, Evrensel Hayvan Hakları Bildirgesine uygun ve çağın gerekliliklerini karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

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