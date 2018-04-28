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CHP'li Altay, 'Kalın-Akar ziyareti iddiası'nı değerlendirdi: Demokrasimize 7 darbe olmuştu, bu 8'incidir

"Bu açık bir muhtıradır"

28 Nisan 2018 14:03

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın, 24 Haziran’daki seçimlerde ‘aday olmaması’ yönünde görüşmek için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret ettiği iddialarını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Müdahale çok vahim. Demokrasimiz adına çok vahim. Ben hep söylerim demokrasimize 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da ve 15 Temmuz'da 20 Temmuz sivil darbe olmak üzere 7 müdahale gerçekleşti bu 8'incidir” yorumunda bulundu.

FOX TV'de Çalar Saat programında konuşan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Erbakan Ödülleri Töreni öncesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral  Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın aracılığı ile Gül’e “adaylıktan vazgeç” mesajı verdiği iddiasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Son zamanlarda Tayyip Erdoğan üzerinden AK Parti çevreleri üzerinden Sayın Gül'ün bu şekilde yıpratılmasını ismi üzerinden çok yüksek spekülasyonların oluşmasını doğru bulmuyorum. Siyaset yapılacak ama yıpratılarak değil. Sayın Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı, Sayın Gül'ün adaylığından oldukça rahatsız olmuş olabilir ama müdahale çok vahim. Demokrasimiz adına çok vahim. Ben hep söylerim demokrasimize 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da ve 15 Temmuz'da 20 Temmuz sivil darbe olmak üzere 7 müdahale gerçekleşti bu 8'incidir. Bu tavır bu duruş şudur; 28 Şubat'ın bir parça hafifi, 27 Nisan'ın e - muhtıranın çok daha ağırıdır. Ve bu ziyaret otomobille gerçekleştirilmiş değil, bendeki bilgilerin doğruluğu kesin bu ziyaret bir helikopterle Sayın Gül'ün konutunun bahçesine inilerek yapılmış bir ziyarettir. Bu açık bir muhtıradır."

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