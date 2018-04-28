"Erdoğan, ikna için Akar ve Kalın'ı Gül'e yolladı" haberi yalanlanmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Erbakan Ödülleri Töreni öncesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın aracılığı ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e “adaylıktan vazgeç” mesajı verdiği iddia edildi. Erdoğan'ın isteği gerçekleştiği iddia edilen görüşmeye ilişkin henüz bir yalanlama gelmedi. Gül'ün, 24 Haziran'da gidilecek erken seçimde aday olup olmayacağı bugün yapacağı açıklama sonrasında netleşecek.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştükten sonra Abdullah Gül’ü ziyaret edeceği, zaten tüm bu ittifak trafiği başlamadan önce belli oldu. Ancak SP’nin, bir yandan temasları sürdürürken, diğer yandan da Gül’ün yanında birkaç isim üzerinde daha taban yoklaması yaptığı öğrenildi.

23 Nisan Pazartesi günü içinde, Temel Karamollaoğlu- Abdullah Gül görüşmesinin, CHP ve İyi Parti ziyaretlerinden sonra gerçekleşmesinin kesin olduğu ancak, takvimlendirmenin yapılmadığı dile getiriliyordu. Görüşmenin çarşamba günü gerçekleşeceği, görüşme öncesinde Gül ve Karamollaoğlu’nun salı günkü Erbakan Ödülleri töreninde ortak fotoğraf verecekleri, pazartesi günü netleşti. Yani Gül ile Karamollaoğlu’nun görüşmesinin takvimi Karamollaoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra, Akşener ile görüşmesinden önce kesinleşti.

Erbakan Ödülleri öncesinde törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’in de katılacağı ifade edildi ancak, çarşamba günü iki liderin bir araya gelecek olması nedeniyle “4’lü fotoğraf” verilmedi.

‘Adayım’ demesi zor

Gül ile Karamollaoğlu’nun görüşmeden önce İstanbul da “Erbakan” adına verilen törende ortak fotoğraf vereceğinin ortaya çıkmasının ardından Ankara da hareketlendi. Edinilen bilgiye göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbakan ödülleri ve Karamollaoğlu görüşmesi öncesinde Gül ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebi ile gerçekleşen bu görüşmede Akar’ın varlığı Gül’ün Kayseri Lisesi’den arkadaşı olması ile açıklandı.

Hulusi Akar ile birlikte Gül’e giden İbrahim Kalın’ın Erdoğan’ın en yakın kurmayı olduğu da anımsatıldı. Akar ve Kalın’ın Gül’e “adaylıktan vazgeç” mesajını verdiği ifade edildi.

Bir hafta boyunca yürütülen trafiğin odağındaki Abdullah Gül’ün bugün düzenleyeceği basın toplantısında Türkiye’nin içinden geçtiği koşulları değerlendireceği, ülkenin bulunduğu yerin iyi bir nokta olmadığını, daha iyi bir konumda bulunması gerektiğini anlatması bekleniyor. Polemiklerden uzak duran Gül’ün çizeceği geniş perspektif içinde iktidara yönelik “gizli eleştiriler” de yapabileceği ifade ediliyor. Abdullah Gül’ün değerlendirmelerinin ardından kendisinin aday olması için yürütülen trafiğe ilişkin bilgileri vereceği dile getirilirken, tüm bu temaslardan elde ettiği sonuçlar ışığında “adayım” deme olasılığının düşük olduğuna işaret ediliyor.