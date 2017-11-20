CHP'li Altay: Bu teknisyenlerin durumlarının açıklanması lazım

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Norveç\'de NATO tatbikatında yaşanan skandal ile ilgili olarak, \"Bu işi yapan teknisyenlerin durumlarının, pozisyonlarının ve ilişkilerinin açıklanması lazım\" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM\'nde basın toplantısı düzenledi. Norveç\'de NATO tatbikatında yaşanan olaylara tepki gösteren Altay, \"Sayın Genel Başkanımız olayın duyulmasından hemen sonra \'özellikle dışarıda ne Atatürk\'e ne de Türkiye\'nin yöneticilerine hareket edilmesine müsaade etmeyiz\' diyerek CHP\'nin tutumunu açıkça ortaya koydu. Şimdi Erdoğan\'da dedi ki, \'Orada Atatürk resmi olmasa belki bu kadar tepki vermeyecekler ama mesele benim meselem değil Türkiye\'nin meselesi\' doğru. Ama bizimde derdimiz Erdoğan değil. Erdoğan Türkiye\'nin Cumhurbaşkanı olduğu için ve Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan\'dan daha büyük ve kıymetli olduğu için biz bu konuda AK Parti\'den daha yüksek refleks gösterdik. Bunu göstermeye devam edeceğiz. Ama bu olayın bir özürle geçiştirilmesi ve kapanması halinde aklımıza şu gelir. Acaba yıpranmış, tükenmiş Erdoğan\'a bir can suyumu lazımdı da böyle NATO tarihinde görülmemiş bir olayla karşılaştık. Bu işi yapan teknisyenlerin durumlarının, pozisyonlarının ve ilişkilerinin açıklanması lazım. Erdoğan her sıkıştığında \'bir uluslararası kompleyle karşıyım\' diyerek milletten güven tazeleyeceğini zannediyorsa büyük yanılgı içerisindedir. Biz Türkiye niye hedef oluyor, elbette Türkiye\'yi hedefe koyan herkese karşı 80 milyon hep birlikte refleks veririz. Bu bizim karakterimizin gereğidir ama milletin aklıyla çok alay etmemek lazım\" dedi.

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