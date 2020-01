CHP'li Ali Yiğit, TÜPRAŞ'taki patlamayı Meclis'e taşıdı

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, TÜPRAŞ\'ta 4 işçinin yaşamını yitirip, 2 işçinin yaralandığı patlamayı Meclis gündemine taşıdı. Yiğit, Genel Kurul\'da söz alarak, \"İş kazaları da en az terör kadar can almakta ancak alınan önlemler yetersiz kalmakta\" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, TÜPRAŞ\'ta 4 işçinin yaşamını yitirip, 1\'i ağır, 2 işçinin yaralandığı patlamayı ve iş kazalarında yaşanan artışları hem Genel Kurul\'da söz alarak hem de yazılı önerge hazırlayarak Meclis gündemine taşıdı. Ali Yiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergesinde ise şu ifadelere ve sorulara yer verdi:

\"Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının her geçen yıl artmasının önüne neden geçilememektedir? Bu konuda kapsamlı bir araştırma yapılmış mıdır? İş kazalarının önüne geçilememesinin ya da azaltılamamasının sebebi mevzuat mıdır yoksa bu konudaki denetimlerin yetersiz, yaptırımların caydırıcı olmaması mıdır? İş kazalarının her yıl artmasının ve daha çok can kaybına yol açmasının ülkemizdeki esnek çalışma yaşamı ve taşeron sistemiyle bir ilgisi var mıdır? TÜPRAŞ Rafinerisi\'nde meydana gelen patlamayla ilgili bir inceleme başlatılmış mıdır? İlk belirlemelere göre, patlamadan işyeri yönetimi mi yoksa işçiler mi sorumludur? TÜPRAŞ\'taki patlama sonucu yaşamını yitiren işçiler özlük hakları açısından hangi statüdedir? Yaşamını yitiren işçilerin ailelerinin mağduriyetine yönelik bir çalışma yapılacak mıdır?\"



