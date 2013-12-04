CHP’li Ali Özgündüz: Hükümet MGK kararını gizlemeseydi, Başbuğ içerde olmayacaktı

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, “Gülen cemaatini bitirme planı” olarak yansıyan 2004 tarihli MGK kararının izine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklanmasına yol açan “İnternet Andıcı” dava dosyasında rastlandığını söyledi. Hükümetin, altına imza attığı MGK kararını gizlediği için Başbuğ’un da aralarında bulunduğu birçok insanın canının yandığına dikkat çekti. Özgündüz, “MGK kararı gizlenmeseydi Başbuğ içeride olmayacaktı” dedi.

2000 ve 2004 tarihlerindeki "İrticai Faaliyetlere Karşı Yürütülecek Mücadele Stratejisine Ek Eylem Planlarını" TBMM gündemine taşımasına rağmen sorularına hükümetten yanıt alamayan Özgündüz, son gelişmeleri T24’e değerlendirdi. Başbuğ’un bu internet sitelerini kapattırdığını, ancak zaten kararların dayanağının da MGK kararı olduğuna dikkat çeken Özgündüz, “Hükümet mahkemeye, 2000’e kadar olan planları gönderiyor. Mahkeme 2004 tarihli MGK kararını istediğinde ise geçiştiriyor, bilgileri vermiyor. Ayrıca bu planların içinde sadece cemaatler yok, Aleviler, Hizbullah’la ilgili planlar, fişlemeler var. Bu ek belgeyle, AKP hükümeti de buna onay vermiş. Burada AKP’nin ikiyüzlülüğü, riyakârlığı ortaya çıkıyor. Eğer o ek planı gönderseydi bugün İlker Başbuğ içeride olmayacaktı” diye konuştu.

Dönemin İstanbul Valisi Güler, valilik arşivini açsın

Özgündüz, “MGK kararlarını uygulamak suçsa, o zaman bu planlara imza atıp uygulamaya koyan siyasi sorumlular suçsuz mu? Buyursun hükümete çağrı yapıyorum, o dönemdeki valilik arşivlerini açsınlar, dönemin İstanbul valisi olan İçişleri Bakanı Muammer Güler, bu konuda açıklama yapsın, hangi planların uygulamayı konulduğunu açıklasın” dedi.

2012’de ek eylem planını gündeme taşıdı

Özgündüz, 2012 yılı Ağustos ayında bu konuları Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı’na bir soru öneresi verdi. Önergede, “18 Mayıs 2000 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen “İrticai Faaliyetlere Karşı Yürütülecek Mücadele Stratejisi”nin yanında 28 Ekim 2004 tarihli ‘İrticai Faaliyetlere Karşı Yürütülecek Mücadele Stratejisine Ek Eylem Planı’ ile Başbakanlık tarafından, Genelkurmay Başkanlığı’na irticayla mücadele konusunda görevler verilmiştir. Bu strateji planlarıyla kendine verilen görevleri yapmakla yükümlü olan Genelkurmay Başkanlığı’na 28 Ekim 2004 tarihinde gönderilen Ek Eylem Planı’na ilişkin aydınlanmamış çok sayıda nokta bulunmaktadır” sorularını yöneltti.

15 Mayıs 2013’da Başbakan’a sordu

Özgündüz önergeye yanıt alamayınca, yaklaşık 9 ay sonra yeniden konuyu Meclis gündemine taşıdı. 15 Mayıs 2013 tarihinde Başbakan Tayyip Erdoğan’a “28 Ekim 2004 tarihli “İrticai Faaliyetlere Karşı Yürütülecek Mücadele Stratejisine Ek Eylem Planı”, eski plan ya da planlara ek yaptığına göre, bu ihtiyaç hangi nedenlerden kaynaklanmıştır? Eski plan ya da planlara neler eklemiş ve ne gibi değişiklikler, güncellemeler yapılmıştır?” sorularını yönlendirdi.

Özgündüz, “bu plana göre kaç kamu personeli hakkında ‘irticai eylemlerinden dolayı disiplin, atama veya yer değiştirme’ işlemi yapıldığı konusunda da bilgi istedi. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak kamu kurumlarına planların uygulanması için gönderilen genelge olup olmadığını” sordu.