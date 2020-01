CHP'li Aksünger'in iddiası; Türkiye'ye ambargo ile karşılaşabilir

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- CHP Bodrum İlçe Başkanlığı\'nın düzenlediği \'Cumhuriyet ve Dayanışma Gecesi\'ne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, ABD\'deki Reza Zarrab davasına değinirken, Türkiye\'nin büyük bir tehdit altında olduğunu, ambargoyla karşılaşabileceğini öne sürdü. Aksünger, \"Her an Türkiye Cumhuriyeti\'nin Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti\'nin Cumhurbaşkanı dışarıya çıkamaz hale gelebilir. Çıkarsa apar topar içeriye atılma olasılığı var\" iddiasında bulundu.

CHP Bodrum ilçe Başkanlığı, Cumhuriyet\'in ilanının 94\'üncü yıldönümü nedeniyle Heredot Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu\'nda \'Cumhuriyet ve dayanışma gecesi\' düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, CHP Muğla milletvekilleri Ömer Süha Aldan ve Nurettin Demir, CHP İl Başkanı Mürsel Alban, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, Milas Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Tokat, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen geceye katıldı. Programda sahne alan Didem Esentürk, Atatürk\'ün sevdiği şarkılarını söyledi. Ardından türkülerle ve marşlarla gece coşkuyla devam etti.

Gecede konuşma yapan CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Cumhuriyet\'in çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, parti içi kırgınlıkların bırakılarak tek vücut mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ise, Cumhuriyet\'in Atatürk\'ün emaneti, laikliğin ülkenin temeli olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

\"Laiklik yoksa bu ülkede ne kadın- erkek eşitliği kalır, ne demokrasi olur ne de Ortadoğu\'dan farkımız olur. Ne yazık ki öyle bir nokta geliyoruz ki, Ortadoğu ülkesi olma gibi riskiyle karşı karşıyayız. CHP olarak, biz de sizin gibi aynı gemide beraber geliyoruz. Bu memleketin batısında bu akşam yemeklerinde beraber olurken, doğusunda da aynı şeyi başarmamız gerekir. Bu ülkenin doğusu da batısı da, kuzeyi de güneyi de bizim. Önümüzde her an bir seçim olabilir, ama şunu unutmayacağız. Onların adına \'Başkanlık\' dediği, bizim adına \'Yeniden referandum\' dediğimiz bir seçim gerçekleştireceğiz. CHP olarak, eğer bu ülkede Cumhuriyet\'e, demokrasiye, laikliğe, parlamenter demokrasiye inanıyorsak, o gün verdiğimiz emeğin 10 katını vermek zorundayız. Bunu hiç kimse unutmayacak.\"

YENİ DENGE VE DENETLEME SİSTEMİ ÇAĞRISI

Ülkenin içeriden bölünmeye çalışıldığını söyleyen CHP\'li Aksünger, bu memlekette aslında bir denge sistemi bulunduğunu ifade ederken, \"Cumhuriyet\'e yani rejime, laikliğe, demokrasiye zeval gelirse, demişler ki birileri çıksın el koysun. Peki güven kime?; Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne, darbe yapsın istiyorsa demiş. Anayasa\'da böyle yazdığı için söylüyorum bunları. Bu zaten bu ülkede demokrasiye inanan insanların istemediği bir şeydir hiçbir zaman ama, bunu denge unsuru olarak koymuşlar ve biz bunu hep bir denge unsuru zannetmişiz. Yeni bir denge ve denetleme sistemi yaratmaya ihtiyacımız var. Bunu herkesin bilmesi lazım\" diye konuştu.

ZARRAB DAVASI

CHP\'li Aksünger, memlekette soyanlardan ve yolsuzluklardan söz edildiğini anlatırken, şöyle devam etti:

\"Belki yakinen takip ediyorsunuz. Bu Zarrab Davası olsun; bu konularla çok yakından ilgilenmiş bir kişiyim ve Amerika\'ya en son gittiğimde de bu davaya hem partim adına hem millet adına müdahil oldum. Şunu gördüm ki, Türkiye\'yi bekleyen tehdit daha da büyük. Her an bir ambargoyla karşı karşıya kalabiliriz. Her an Türkiye Cumhuriyeti\'nin Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti\'nin Cumhurbaşkanı dışarıya çıkamaz hale gelebilir. Çıkarsa apar topar içeriye atılma olasılığı var. Ben Amerika\'ya onlardan önce gitmiştim, şunu da açıkça ifade edeyim; \'Amerika gibi bir yere gelirken, Türkiye Cumhuriyeti\'nin Cumhurbaşkanı 10 gün önceden insanları gönderdi, acaba bizim başımıza ne gelir?\' diye. Bu kadar kötü durumda olamaz. Türkiye Cumhuriyeti\'nin Cumhurbaşkanı, bu kadar itibarsız olamaz. Nedeni şu, o koltuk Mustafa Kemal\'in koltuğu, o koltuğu hiç kimse bundan dolayı itibarsız hale getiremez. Biz bunu önleyeceğiz.\"

Konuşmaların ardından geceye katılanlar, marşlara, şarkılara eşlik ederek, Cumhuriyet\'in 94\'üncü yılını kutladı.

FOTOĞRAFLI