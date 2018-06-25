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CHP'li Aksünger'den parti yönetimine tepki: Evinize gidin demek ne oluyor!

"Onları eve yollayıp sen de yatmaya mı gidiyorsun!"

25 Haziran 2018 05:06

T24 Haber Merkezi

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, resmi olmayan kesin sonuçların ardından parti yönetimine tepki gösterdi. İsim vermeden CHP Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından yapılan açıklamayı eleştiren PM Üyesi Aksünger, “Sayın parti yöneticisi beyefendi, millete “evinize gidin” demek ne oluyor” dedi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Onları eve yollayıp sen de yatmaya mı gidiyorsun!!! (16 Nisan’da yaptığın gibi). Ayrıca Genel Başkan nerede” ifadelerini kullanan Aksünger, bir sosyal medya kullanıcısının “Sayın Aksünger siz de gayet iyi biliyorsunuz ki CHP Genel Merkezi ve siz net sonuçları saat 8 buçuk 9 itibariyle biliyordunuz. Sürekli sandıkları terk etmeyin daha oyların yüzde 70’i gelmedi şeklinde açıklamalar yapıldı yani kandırıldı. Şimdi neden bunu yapıyorsunuz” eleştirisine de şu cevabı verdi:

“Bana bilgi veren yok ki! Üvey olduk. Ama bir basın toplantısı şart oldu. Partide bir görevim yok, ayrıca vekil de değilim ben. Millet yanlış biliyor. 3 dönem önce vekildim. Biline.”

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