CHP: Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz

24 Haziran seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından Seçim ikinci tura kalmıştır. Kimse erken gelin güvey olmasın, kimse erken davul zurna çalmasın" açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, ilerleyen saatlerde bir kez daha kameralar karşısına geçti. "Hâlâ sayım işlemleri devam ederken, arkadaşlarımız aynı kararlılıkla görevlerini sürdürüyorlar" diyen Tezcan "Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz. Tahriklere kapılmamak ve bu seçim sürecini herhangi bir acı olaya sebebiyet vermeden tamamlamayı umuyoruz" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde konuşan Tezcan'ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili genel seçimlerinin önemli bir bölümü tamamlandı. Öncelikle katılım oranı çok yüksek. Bütün seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Demokrasinin gereği sandığa gidip oy vermektir. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başından bu yana söylediğimiz şey şudur; milletin iradesi nasıl sandığa giriyorsa, öyle çıksın. Milletin iradesinin sandığa girişine ve çıkışına ilişkin gerekli tutumu alacağımızı, kararlı bir duruş göstereceğimizi ifade etmiştik. Örgütlerimiz, gönüllüler ve parti görevlilerimiz, gerek diğer siyasi partilerin sandık görevlileri seçimle ilgili güvenliğin sağlanması ve işlemlerin takip edilmesi konusunda fedakârca bir çalışma yürüttüler. Hâlâ sayım işlemleri devam ederken, arkadaşlarımız aynı kararlılıkla görevlerini sürdürüyorlar. Sonuçlar toplanmaya devam ediyor, henüz tamamlanmadı. Sonuçların toplanmasını takip edeceğiz. Bu çerçevede görevli arkadaşlarımız, görevlerine devam edecekler. Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz. Tahriklere kapılmamak ve bu seçim sürecini herhangi bir acı olaya sebebiyet vermeden tamamlamayı umuyoruz."