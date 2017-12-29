CHP’li Aksünger’den İçişleri Bakanı Soylu’ya: Sen kimsin ya!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak kullandığı “Sen bittin” ifadelerine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "Sen kimsin ya! Yakışıyor mu" dedi.

Partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek basın toplantısı düzenleyen Aksünger, ülke ve dünya açısından 2017'nin kötü geçtiğini belirterek, 2018'in iyi geçmesi temennisinde bulundu.

"Zeytinlikler kesiliyor, Tunus'tan zeytin alıyoruz; hayvancılık öldürülüyor; et alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus’tan zeytinyağı ithal edileceği açıklamasını eleştiren Aksünger, "Türkiye'de zeytinlikler kesiliyor, 'Tunus'tan zeytinyağı alabiliriz' diyor. Türkiye'de hayvancılık öldürülüyor; Sırbistan'dan et alıyoruz, Sudan'dan 4 dolara et alacakmışız. Bütün Avrupa bu konuda zerre kadar kafası çalışmıyor mu ki böyle şeyleri ithal etsin. Neden o insanlar bu kadar ucuz et varken almıyorlar da kendi vatandaşı, köylüleri ile bu işi yapmaya çalışıyorlar? Neden? Çünkü ülkenin genel istihdamına, geleceğine ve kendine doyurabilmeye dair konulardır bunlar” dedi.

Son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) ilgili olarak da, "Bu ülke ortak akılla yönetilmeyi bir kenara bıraktı artık. Yargı ile ilgili düzenlemeler bir tek adamın imzası ile düzenleniyor. Yargıtay üyelerini azaltacaklardı, kendileri kanun yaparak Meclis'ten geçirdiler, şimdi bütün milleti aşağılayarak Meclis'in kapandığı gün KHK ile getiriyorlar. Bu Meclis'in itibarını yerle bir etmeyle alakalı bir konudur. Millet temsilini yok saymayla alakalı bir konudur" ifadelerini kullanan Aksünger, İçişleri Bakanı Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sen bittin" sözüne de tepki göstererek şunları söyledi:

"Sen kim oluyorsun ya! Senin haddine mi? Konuşmalara bak. Bu memleketin, Cumhuriyet'in tarihine özdeş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturan bir genel başkana ettiğin hakaretlere, tehditlere bak. Sen kimsin ya! Yakışıyor mu. Türkiye Cumhuriyeti'nin iç güvenliğini sağlayacak, vatandaşlar arasında ayrım gözetmeden onlara her türlü güvenceyi sağlayacak olan koltukta oturan zat. Memlekette hukuk devleti bitmiş. Bir yürekli savcı, Cumhuriyet'in savcısı olacak, onun gereğini yapacak aslında."