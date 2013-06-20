CHP’li Aksünger’den Gökçek’e: Adamın işi gücü fare işi yapmakla geçiyor

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İzmir milletvekili, bilişim uzmanı Erdal Aksünger, sosyal medya da paylaşılanlar yüzünden yapılan gözaltıların korku iklimi yaratmaya yönelik olduğunu söyledi. Twitter'ın ABD hukukuna tabi olduğunu, Türkiye'de kurumla ilgili bir işlem yapılmasının söz konusu olmadığını anlatan Aksünger, "Siz Twitter'ı Türkiye'de mahkemeye verseniz bile kaale alacağınız yasal ortam yok. ABD'de bile twitter üzerinden mesajlar delil olarak kabul edilmiyor" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek’e de yüklenen Aksünger, “Adamın işi gücü fare işi yapmakla geçiyor, ona buna laf yetiştirip, fare işi yapıyor neredeyse” dedi. Aksünger’in TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ve sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

‘Tweet’er hesabı olanlar mı gözaltına alınıyor?‘

Twitter'dan attığınız herhangi bir tweete size mal edebilme imkanı bence yok. 'O hesap benim değil' dersem kim ispat edecek bunu, kolluk kuvveti mi? Böyle bir yeteneği varsa etsin. İnsanlar fotoğrafını değiştirdiler, papatya koydular, 'bu Twetter hesabı benim değil' dediler. Nasıl ispat edecekmiş, çıksın bir akıllı adam, bu işi en iyi bilen bakan anlatsın, böyle bir şey yok. Fazıl Say, retweet etti, 'benim değil' dese hiçbir şey yapamazlar.

Profile bakıp adres buluyorlar

Twitter'da bazı profillere bakıyorlar, resimler ile takip ettikleri ve onu takip edenlerden gerçek isim çıkarmaya çalışıyorlar. Sonra ismini tespit etmişlerse, gidip MERNİS'te yazıyorlar, oradaki adrese gidiyorlar, 'sen yaptın' diyorlar. O kişi de 'yaptım' diyorsa alıp sorguya çekiyorlar. 'Benim değil' derse hiçbir şey yapamazlar. İnsanları korkutmaya çalışan bir iktidar var. İnsanlar, mailleri de dahil olmak üzere bilinçli kullanım yaratmak istiyorlarsa özgür yazılımlara eğilsinler, özellikle IP'lerinizin tespit edilemeyeceği.

Gökçek, isimleri bulup Mernis’ten adrese ulaşıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter nedeniyle açtığı davalara ilişkin bir soruya Aksünger, "Gökçek, bunu tespit ediyorsa tek bir yerden yapıyordur. Kişilerin isimlerine bakıyordur, devlet kurumlarında başka ilişkileri vardır, MERNİS projesinden isimleri alıp, adreslerini buluyor, öyle dava açıyordur. Onlara hem baskı yapıyor, hem de mahkeme süreçlerine götürmeye çalışıyor. O tür mahkeme açılmış arkadaşların hepsi bize gelsin, gereken her türlü yardımı yaparız. Gökçek aleyhine de dava açma hakları var. Tamamıyla ahlaki de bir sorun. Merkezi idarenin, böyle bir konuda Gökçek ile ilgili dava açması lazım.

‘Sen nereden buluyorsun kardeşim. Fare işi yapıyor’

Sen nereden buluyorsun? Bazı konuları takip etmek üzere kurulan merkezlerden bahsediliyor, bu konuyu araştırıyorum. Öyle ya da böyle bu işin bir yerinde denk gelecek. Çünkü o konuyu ben ondan daha iyi biliyorum. Adamın işi gücü fare işi yapmakla geçiyor, ona buna laf yetiştirip, fare işi yapıyor neredeyse" karşılığını verdi.

Wikileaks’in elinde başbakanla ilgili belge var

Türkiye'nin, sosyal medyayı kullanmada dünyada 10, Avrupa ilk 5'te yer aldığını belirten Aksünger, Tunus'ta Arap baharında twitlerin yüzde 70'inin dışardan, Gezi Parkı’nda bu oranın Türkiye'de yüzde 8-9'u geçmediğini söyledi. Aksünger, Türkiye'nin altyapısının, büyük ölçekte bir siber saldırı olması halinde bunu kaldıramayacağını belirterek, "Bu altyapı ve kafayla Türkiye'nin kamu kurumlarının hepsini tarumar ederler. WikiLeaks'ın elinde Başbakan ile ilgili dünya kadar belge olduğunu biliyorum" dedi.