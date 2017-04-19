CHP'li Aksünger, YSK Başkanı'yla yaptığı toplantıyı anlattı: Diken üstünde oldukları belli; çok tedirgindi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erdal Aksünger ve bir grup CHP’li milletvekili, referandumdaki ihlal iddialarına ilişkin YSK Başkanı Sadi Güven’i ziyaret etti. Mühürsüz oyların sayılması konusunda "Kanaatimi söyleyemem ihsası rey olur” diyen Güven, referandum öncesinde "evet" mühürlerinin kullanılmayacağı garantisi vermesine karşın, evet mühürlerinin genel seçimlerden kalmış ve karışmış olabileceğini söyledi. Seçim sonuçlarının "AA tarafından manipüle edildiğinin ve YSK’nin buna göz yumduğunun" söylenmesi ve CHP’nin 45 dakika YSK’den veri almadığının belirtilmesinin konuşulduğu sırada seslerin yükseldiği öğrenildi. Aksünger, "Savunma mekanizması var ama net yanıt verecek durumda değiller. İtiraz dayanakları da çok zayıf. Çok tedirginlerdi. Diken üstünde oldukları belliydi” yorumu yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, görüşme, basına kapalı olarak bir saat sürdü. Görüşmede zaman zaman ortamın gerildiği, karşıklıklı bağrışmaların yaşandığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, CHP birçok sorusunun yanıtını alamadı veya alınan yanıtlardan tatmin olmadı. Sayım başladıktan sonra alınan kararla mühürsüz oy pusula ve zarfların geçerli kabul edilmesinin ne anlama geldiğine ilişkin net yanıt alamayan heyet, kaçakmak yanıtlar verildiğini belirtildi.

CHP’nin mühürsüz pusula ve zarfların da kabulüne ilişkin olarak "Bu kararda ısrar ederseniz, bunda sonraki seçimlerde de mühürsüz pusulaların geçerli olacağı anlamına geliyor. Bu ne hukuken ne de ahlaken kabul edilebilir bir karar değil. Bundan sonraki seçimleri de şaibeli hale getirdiniz” ifadeleri üzerine, Güven’in mühürsüz pusulaların kullanılaması için seçim kurulu başkanlarına mesaj çektiklerini, eğitim verdiklerini ve bu konuda duyarlı olmaları gerektiklerini belirterek, "Buna dönük bir şey söylemem. Çünkü itiraz dilekçenizi değerlendirecek kurulda yer alacağım. Görüş beyan etmem ihsası rey olur" dediği öğrenildi. Görüşmede, mühürsüz oy pusula ve zarflarının hiçbirinin dışardan getirilmediğini söyleyen Güven’e heyet, "Bu kesin yargı koymaktır. Hepsine tek tek baktınız mı, nasıl bu kadar emin olabilirsiniz. Mührün amacı zaten oyun sahte olmaması, dışarıdan pusula ve zarf getirilmemesi” yanıtını verdi. Yurt içinde mühürsüz oylar sayılacakken, yurt dışında geçersiz olacağı tezatı ve yurtdışının neden bir emsal olmadığının sorulması üzerine Güven’in "o kararı başka bir kurum almış" gibi davrandığı dile getirildi.

"Evet’ler genel seçimden"

Referandum öncesinde yapılan toplantılarda özellikle sosyal medyada “evet” mührü kullanılacağı yönünde iddiaların dolandığını ve Güven’in buna gülerek “Böyle şey mi olur” yanıtı verdiği anımsatıldı. Buna karşın evet mühürlerinin kullanıldığının belirtilmesi üzerine Güven’in “Geçmişten kalma, en son genel seçimden kalma mühürler karışmıştır, bunlar kullanılmıştır” yanıtı vererek, sorumluluk almadığı dile getirildi. Aksünger, seçim sonuçlarının Anadolu Ajansı tarafından manipüle edildiğini ve YSK’nin buna göz yumduğunu ifade ederken, CHP’nin Seçim Koordinasyon Merkezi’ne YSK’den veri akışının kesilmesiyle ilgili konuları da gündeme getirdi. Bu konular konuşulurken tansiyonun yükseldiği ve bağırışmaların üst katlara kadar çıktığı öğrenildi.